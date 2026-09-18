Michael Olise versteckt sich beim Teamfoto mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder hinter seinem Teamkollegen Jonathan Tah und schaut als Einziger nicht in die Kamera. Bild: www.imago-images.de

Bayern-Superstar Olise sorgt mit Versteckspiel für Aufsehen

Bayerns Superstar Michael Olise sorgt beim Besuch beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit seinem Verhalten erneut für Aufsehen. Der Franzose versteckt sich hinter seinen Teamkollegen und weigert sich, in die Kamera zu schauen.

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Das Team rund um den Franzosen und das Frauenteam des Rekordmeisters wurden in der Staatskanzlei für ihr Double in der Saison 2025/26 geehrt – beim Abschlussfoto sorgte der Franzose mit seinem Verhalten für Fragezeichen. Als einziger Spieler schaut Michael Olise nicht in die Kamera und versteckt sich beim Gesamtfoto hinter seinem Teamkollegen Hiroki Ito.

Michael Olise sorgt mit seinem Versteckspiel hinter Mitspieler Hiroki Ito für Aufsehen. Bild: www.imago-images.de

Es ist nicht das erste Mal, dass Michael Olise mit seinem öffentlichen Auftreten für Aufsehen sorgt – erst kürzlich ging sein Interview nach Bayerns Champions-League-Sieg gegen Bodö/Glimt viral. Der Moderator musste sich die Antworten erkämpfen, denn der 24-Jährige äussert sich in Interviews jeweils sehr knapp und ungern, wie sich schon bei seiner fast wortlosen Bayern-Vorstellung zeigte.

Mit seiner Zurückhaltung polarisiert Olise – manche nehmen das Auftreten des französischen Nationalspielers mit Humor, andere ärgern sich darüber. Gerade zuletzt mehrten sich auch kritische Stimmen. Der Auftritt beim Söder-Empfang hat diese Debatte nun neu entfacht.

Bayern-Coach Vincent Kompany nimmt Olise dessen Verhalten nicht übel – er verteidigt die introvertierte und wortkarge Art seines 24-jährigen Superstars. Der 40-Jährige meint, dass die Bilder und Interviews gerade wegen Olises Verhalten so viel Aufmerksamkeit bekommen würden – davon würden auch Sponsoren und Medien profitieren. (car)