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NHL-Star Ovechkin äussert sich zu Auftritt in Werbung für Wladimir Putin

Alex Ovechkin de retour pour une 22e saison en NHL
Alexander Owetschkin trat in einem Video von Wladimir Putins Wahlkampf auf – nun äusserte er sich dazu.Bild: fxp-fr-sda-rtp

NHL-Star Owetschkin verteidigt seinen Auftritt in Putins Wahlwerbung

18.09.2026, 10:3918.09.2026, 10:39

NHL-Superstar Alexander Owetschkin hat sich im Rahmen des ersten Trainingstags vor der neuen Saison zu seinem Auftritt in einem Video der Wahlkampagne für Wladimir Putin geäussert. «Ich bin Russe und unterstütze mein Land», antwortete der 41-jährige Eishockeyprofi auf die Frage, weshalb er dies getan habe. «Sobald ich mit dem Eishockeyspielen aufgehört habe, werde ich wahrscheinlich dort leben. Meine Kinder und meine Familie werden dort sein.»

Gedanken über die Auswirkungen seines Auftritts habe er sich nicht gemacht. «Ich wurde gefragt und habe ‹Ja› gesagt. Ich hatte keine Zweifel daran», erklärte Owetschkin, der schon länger als Unterstützer und Freund Putins gilt. Ein Auftritt im Wahlkampf ist aber neu. In dem Video ist Owetschkin gemeinsam mit Russlands Aussenminister Sergei Lawrow und militärischen Führungspersonen zu sehen. Kritiker werfen dem NHL-Rekordtorschützen vor, damit den Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen.

NHL-Rekordtorschütze Owetschkin wirbt für Putins Partei – das sagt sein Team dazu
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Owetschkin wehrte sich dagegen: «Ich will Frieden und Liebe für alle. Es ist egal, ob du US-Amerikaner, Russe oder Ukrainer bist. Ich hoffe, dass alles in Ordnung sein wird.» Er sei nicht für Krieg, wiederholte der Stürmer der Washington Capitals. Nach seiner Meinung zu Putins Invasion der Ukraine gefragt, sagte er gemäss ESPN: «Ich bin nicht in der Politik. Ich kann nicht sagen, wer richtig oder falsch liegt.» Er werde sein Land unterstützen, komme, was wolle.

Sein Team habe er vor Unterzeichnung eines neuen Einjahresvertrags im Juli nicht über den Auftritt informiert. Hätten die Capitals davon gewusst, «hätten wir sehr hart dafür gearbeitet, die Situation zu verhindern», sagte General Manager Chris Patrick. «Ich zweifle daran, dass wir an dem Punkt wären, wo wir jetzt sind, wenn er uns davon erzählt hätte.»

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. MAY 27, 2014. President of Russia Vladimir Putin (L) and player Alexander Ovechkin appear at a ceremony in the Kremlin where state awards were presented to the members of th ...
Owetschkin im Jahr 2014 mit Wladimir Putin.Bild: imago sportfotodienst

Dennoch nahm Patrick seinen Spieler in Schutz. «Es gibt Dinge, die schwer zu verstehen sind, wenn man nicht in seinen Schuhen steckt. Gerade als US-Amerikaner, der in den USA aufgewachsen ist», sagte der GM. Owetschkin sei eine wundervolle Person. «Manche wollen ihn nun als Bösewicht darstellen, aber er hat wirklich ein riesiges Herz», stellte Patrick klar.

Bereits vor einigen Tagen hatten sich die Washington Capitals zu der Thematik geäussert. Auf Anfrage von The Athletic teilte ein Sprecher des Teams mit: «Alex Owetschkin ist der dienstälteste Sportler in Washington, D. C., und ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft. Wir konzentrieren uns deshalb auf die kommende Saison und seinen anhaltenden Einfluss auf dem Eis und in unserer Stadt.»

Die NHL schweigt zu dem Thema bisher hingegen. (nih)

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