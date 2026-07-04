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WM: Klopp will Deutschland-Trainer werden – und spricht über Nagelsmann

German soccer coacr Jurgen Klopp smiles after the World Cup Group E soccer match between Germany and Curacao in Houston, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Eric Gay) Jurgen Klopp
«Ich bin mehr als aufgetankt», sagt Jürgen Klopp in Bezug auf den Job als Nationaltrainer.Bild: keystone

Klopp bestätigt Interesse an Deutschland-Job – und spricht über Nagelsmann

Jürgen Klopp äussert sich während seiner Experten-Tätigkeit bei MagentaTV zur Bundestrainer-Frage. Der 59-Jährige kann sich den DFB-Job vorstellen. Doch es gibt noch viele Dinge zu klären – auch mit seinem Arbeitgeber.
04.07.2026, 00:2204.07.2026, 00:22

Jürgen Klopp hat Gespräche mit dem Deutschen Fussball-Bund für das Bundestrainer-Amt bestätigt, rechnet aber nicht mit einer kurzfristigen Einigung. «Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit», sagte Klopp bei MagentaTV. Auf die Frage, was zu einer Unterschrift noch fehle, antwortete Klopp mit einem Wort: «Zeit».

Zunächst müsse er mit seinem jetzigen Arbeitgeber – einem österreichischen Getränkehersteller– die Vertragsangelegenheiten klären. Aber auch mit dem DFB rechnet der 59-Jährige mit grundlegenden Verhandlungen. «Es werden intensive Gespräche sein müssen, weil natürlich die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personalie Julian Nagelsmann hängen», sagte Klopp.

Le départ de Julian Nagelsmann n&#039;est pas une surprise après l&#039;élimination de l&#039;Allemagne par le Paraguay.
Er war in Klopps Augen nicht das Problem: Julian Nagelsmann.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Nagelsmann hatte am Freitag – vier Tage nach dem WM-Aus der Fussball-Nationalmannschaft in der ersten K.-o.-Runde gegen Paraguay – das Amt aufgegeben. Den 38-Jährigen lobte Klopp ausdrücklich: «Julian ist ein aussergewöhnlicher Trainer. Das wird er in seinem Trainerleben noch ganz oft beweisen dürfen.»

«Klopp hat Bereitschaft signalisiert» – Nagelsmann ist nicht mehr deutscher Bundestrainer

Klopp ist derzeit als Experte für MagentaTV in den USA im Einsatz. Sein Hauptjob ist allerdings der vom Head of Global Soccer für Vereine unter anderem in Salzburg und Leipzig. Mit seinem Chef Oliver Mintzlaff habe er schon gesprochen. «Im Idealfall gibt es am Ende nur Gewinner nach so einer Geschichte, dass man einfach sagt, okay, Red Bull muss sauber aus der Nummer rauskommen können», sagte Klopp.

Ohne die Niederlage gegen Paraguay würde die Situation eine andere sein, hob Klopp hervor. «Aber jetzt sind die Dinge, wie sie sind. Julian ist zurückgetreten, und der DFB kümmert sich um eine Nachfolgeregelung und ist in dem Zuge dieser Gedanken, die sie sich gemacht haben, auf mich zugekommen», sagte er. (nih/sda/dpa)

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