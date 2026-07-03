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Messi vergibt erste gute Chance – Argentinien im WM-Sechzehntelfinal gegen Kap Verde

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In den drei Gruppenspielen hat Lionel Messi sechs Tore erzielt. Drei gegen Algerien, zwei gegen Österreich und eins gegen Jordanien, als er erst nach einer Stunde eingewechselt wurde. Mit 19 Toren ist er Rekordtorschütze an Weltmeisterschaften, doch Kylian Mbappé ist ihm dicht auf den Fersen. Kann Messi seinen Vorsprung wieder etwas ausbauen?

Im WM-Sechzehntelfinal trifft Argentinien auf Überraschungsteam Kap Verde, das in der Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien Zweiter wurde. Das Spiel hier ab Mitternacht (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream. (nih)