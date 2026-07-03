Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo hat eine Botschaft an einen Jungen geschickt, der nach den Erdbeben in Venezuela seine Familie verloren hat und dem ein Bein amputiert werden musste. «Ich schicke dir eine Umarmung. Wenn es dir besser geht, will ich dich zu einem meiner Spiele einladen. Es würde mich freuen, dich kennenzulernen, mein Freund», sagte der 41-jährige Portugiese in einem Video auf Instagram. Der kleine Andres hatte zuvor erklärt, dass er sich wünsche, eines Tages ein Spiel von Ronaldo zu sehen, das würde ihm in dieser enorm schweren Zeit Hoffnung geben. Nun könnte dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gehen.