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WM 2026 im Tagesticker: Ronaldo mit Botschaft an Venezuela-Opfer

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Ronaldo mit Botschaft an venezolanischen Jungen +++ WM-Achtelfinal wohl verschoben

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
03.07.2026, 23:4903.07.2026, 23:49
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Cristiano Ronaldo mit Botschaft an Kind aus Venezuela
Cristiano Ronaldo hat eine Botschaft an einen Jungen geschickt, der nach den Erdbeben in Venezuela seine Familie verloren hat und dem ein Bein amputiert werden musste. «Ich schicke dir eine Umarmung. Wenn es dir besser geht, will ich dich zu einem meiner Spiele einladen. Es würde mich freuen, dich kennenzulernen, mein Freund», sagte der 41-jährige Portugiese in einem Video auf Instagram. Der kleine Andres hatte zuvor erklärt, dass er sich wünsche, eines Tages ein Spiel von Ronaldo zu sehen, das würde ihm in dieser enorm schweren Zeit Hoffnung geben. Nun könnte dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gehen.
Wegen Unwetter soll WM-Achtelfinal vorverlegt werden
Der WM-Achtelfinal zwischen Mexiko und England soll früher stattfinden als geplant. Wie unter anderem die BBC berichtet, soll das Spiel in Mexiko-Stadt wegen Unwettergefahr am Sonntag bereits um 12 Uhr Ortszeit statt um 18 Uhr angepfiffen werden. Für die Fans in der Schweiz bedeutet das eine deutlich angenehmere Anspielzeit des attraktiven Duells: Statt 2 Uhr nachts beginnt es bereits um 20 Uhr am Sonntagabend.

Die FIFA behält sich das Recht vor, Spiele selbstständig abzusagen, zu verschieben oder auch in andere Stadien zu verlegen. Weil es zur geplanten Anspielzeit zu schweren Gewittern und Regen kommen könnte, soll der Weltverband nun von diesem Recht Gebrauch machen wollen. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus. (nih)
Captain Riyad Mahrez nicht mehr für Algerien
Die Niederlage im WM-Sechzehntelfinal gegen die Schweiz bedeutete für Algeriens Captain Riyad Mahrez auch das Ende seiner internationale Karriere. Der 35-jährige Offensivspieler bestätigte im Anschluss an das 0:2 in Vancouver in einem Interview: «Das war mein letztes Spiel für Algerien.»

Mahrez, der bei dieser WM beim 3:3 in der Vorrunde gegen Österreich doppelt traf, kommt auf 119 Länderspiele und 40 Tore. In beiden Kategorien belegt er den 2. Rang. Nur Defensivspieler Aissa Mandi liegt bei den Einsätzen (122) für Algerien vor ihm und nur Islam Slimani (46) gelangen mehr Treffer. (abu/sda)


Arbeitsloser Fan geht viral
Die ungewohnte Anspielzeit des Nati-Spiels um 5 Uhr früh sorgt für nie dagewesene WM-Momente. Etwa das proppenvolle Public Viewing in Winterthur. Ein Fan dort gibt nach dem 2:0-Sieg gegen Algerien beim SRF ein jetzt schon legendäres Interview: «Es ist super. Ich habe wirklich Glück, bin ich arbeitslos. Das hat mir geholfen, dass ich jetzt noch saufen kann.»

Arnautovic verkündet Rücktritt aus Nationalteam
Nach der 0:3-Niederlage im WM-Sechzehntelfinal gegen Spanien zieht Marko Arnautovic einen Schlussstrich unter seine Karriere im Nationalteam. Der österreichische Rekordtorschütze (49 Tore in 137 Länderspielen) verkündete dies nach dem Ausscheiden bei ServusTV mit Tränen in den Augen. Beim Schlusspfiff sei ihm durch den Kopf gegangen, «dass es für mich das letzte Mal war». Wie es ihm damit gehe, wurde er danach gefragt: «Katastrophe. Ich habe, glaube ich, schon genug geweint.» (nih)

Zakaria steht gegen Algerien wohl in der Startelf
Bald beginnt das Sechzehntelfinal der Schweizer Nationalmannschaft gegen Algerien. Weil Luca Jaquez mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, wird es in der Startelf von Murat Yakin im Vergleich zum Kanada-Spiel zu mindestens einer Änderung kommen. Wie der Blick berichtet, wird Denis Zakaria von Beginn an auf dem Platz stehen. Zuletzt musste Zakaria zweimal auf der Bank Platz nehmen. (riz)
Messi wird am Flughafen härter gecheckt als vom VAR
Ein Harry jubelt über den anderen: Styles feiert Englands Tor gegen die DR Kongo
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