Wer ist dein Lieblingsspieler in der Eishockey-Nati?
An der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz zeigt der Gastgeber bisher eine fulminante Leistung und hat noch keine Partie verloren. Wir stellen nun die Frage, welcher der Lieblingsspieler unserer Community ist.
Nach sechs Partien an der Eishockey-Weltmeisterschaft ist die Schweizer Nationalmannschaft weiterhin voll auf Kurs und hat das Punktemaximum auf dem Konto. In der Gruppenphase steht nur noch der Showdown um Platz 1 gegen Finnland an.
Roman Josi, Nino Niederreiter, Nico Hischier und Co. verzaubern bisher die Schweiz. Wir wollen nun von dir wissen, welcher Spieler aus dem WM-Kader dein Lieblingsakteur ist. Stimme in unserem Duell ab.
Das Schweizer WM-Kader:
Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)
Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Lukas Frick (HC Davos), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning / NHL)
Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)
