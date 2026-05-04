Das Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz

Wie schlägt sich die Schweizer Nati an der Heim-WM? Hier kannst du um die Wette tippen – und gewinnen! Bild: keystone

Das grosse Tippspiel zur Eishockey-WM in der Schweiz – diese Preise winken

Ab Mitte Mai finden in Zürich und Fribourg die 64 Spiele der Eishockey-WM 2026 statt. Hier geht es zum grossen watson-Tippspiel.

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Die Schweizer Eishockey-Nati darf endlich vor einer Heimkulisse nach dem Weltmeistertitel greifen. Die Hoffnungen sind gross, das Turnier startet am 15. Mai. Doch nicht nur für die Schweizer Hockey-Nati steht viel auf dem Spiel, auch du kannst etwas gewinnen! Dafür musst du nur in unserem Tippspiel brillieren. Hier erfährst du alles, was du dafür wissen musst:

Das gibt es zu gewinnen

Die Preise zum grossen watson Eishockey-WM-Tippspiel stammen alle von Fust. Insgesamt gibt es einen Gesamtwert von über 6000 Franken zu gewinnen. Das beste: Sogar wenn du auf dem 20. Platz landest, bekommst du von uns etwas zugeschickt. Um diese Preise wird getippt:

1. Platz: Flachbild-TV von Philips + Geschenkkarte von Fust

Der Gewinn: Philips 55" QLED TV 55PUS9000 und Fust-Geschenkkarte im Wert von 400 Franken

Philips 55" QLED TV 55PUS9000 und Fust-Geschenkkarte im Wert von 400 Franken Gesamtwert: 999.90 CHF

999.90 CHF Hier geht es zur Produktbeschreibung (TV)

2. Platz: Siebträgermaschine von De Longhi

Der Gewinn: De Longhi Siebträgermaschine La Specialista Opera

De Longhi Siebträgermaschine La Specialista Opera Gesamtwert: 699.95 CHF

699.95 CHF Hier geht es zur Produktbeschreibung

3. Platz: Multistyler von Dyson

Der Gewinn: Dyson Multistyler Airwrap Co-anda2x

Dyson Multistyler Airwrap Co-anda2x Gesamtwert: 649.95 CHF

649.95 CHF Hier geht es zur Produktbeschreibung

4. Platz: Kühlschrank von Electrolux

Der Gewinn: Electrolux Kühlschrank 134L (TC135)*

Electrolux Kühlschrank 134L (TC135)* Gesamtwert: 549.95 CHF

549.95 CHF Hier geht es zur Produktbeschreibung

*Mit Bordsteinkantenlieferung.

5. & 6. Platz: Fairphone 6

Der Gewinn: Fairphone Gen. 6, 256GB



Fairphone Gen. 6, 256GB Gesamtwert: 469.95 CHF

469.95 CHF Hier geht es zur Produktbeschreibung

7. bis 9. Platz: Akkustaubsauger von Miele

Der Gewinn: Miele Akkustaubsauger Triflex HX1 PRO

Miele Akkustaubsauger Triflex HX1 PRO Gesamtwert: 399.95 CHF

399.95 CHF Hier geht es zur Produktbeschreibung

10. bis 12. Platz: Gesundheitstracker von UltraHuman

Der Gewinn: UltraHuman Smartring AIR Gesundheitstracker**

UltraHuman Smartring AIR Gesundheitstracker** Gesamtwert: 299.95 CHF

299.95 CHF Hier geht es zur Produktbeschreibung

**Farbe und Grösse frei wählbar, Sizing Kit wird an Gewinnerinnen oder Gewinner verschickt.

13. bis 17. Platz: Mini-Ventilator von KiCa

Der Gewinn: KiCa Mini-Ventilator Jet Fan 2 Vacuum Kit (rot)

KiCa Mini-Ventilator Jet Fan 2 Vacuum Kit (rot) Gesamtwert: 99.95 CHF

99.95 CHF Hier geht es zur Produktbeschreibung

18. bis 20. Platz: watson-Kit

Der Gewinn: watson-Bag mit Jasskarten und weiteren Goodies.

Das sind die Regeln

Es ist ein normales Tippspiel. Du tippst das Resultat für jedes einzelne Spiel, das beim Turnier in Zürich und Fribourg stattfindet, sowie fünf Bonusfragen.

Bis wann muss ich tippen?

Die Tipps für die Spiele müssen spätestens zu Spielbeginn abgegeben sein. Alle fünf Bonusfragen musst du vor dem Start des ersten Spiels (15. Mai um 16.20 Uhr) beantworten.

Welches Ergebnis wird gesucht?

Es wird das Ergebnis nach Penaltyschiessen gewertet. Es zählen also auch Tore aus Overtime und Penaltyschiessen. Bei einem Penaltyschiessen wird nur der entscheidende Treffer gewertet.

Wie viele Punkte gibt es?

Tippst du den richtigen Sieger, erhältst du 2 Punkte.

Tippst du den richtigen Sieger mit der korrekten Tordifferenz, erhältst du 3 Punkte.

Tippst du den richtigen Sieger mit dem exakt richtigen Resultat, erhältst du 4 Punkte.

Für eine korrekt beantwortete Bonusfrage erhältst du 4 Punkte.

Was entscheidet bei Punktgleichstand?

Haben zwei Tipper:innen gleich viele Punkte auf dem Konto, entscheidet die Anzahl der Spieltagsiege über den Sieg. watson-Mitarbeiter tippen auch mit, können aber keine Preise gewinnen.