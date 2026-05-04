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Das Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz

epa12125919 Switzerland&#039;s forward Christoph Bertschy, right, scores the 1:0 against Austria&#039;s goaltender David Kickert #30, during the 2025 IIHF Ice Hockey World Championship quarter final m ...
Wie schlägt sich die Schweizer Nati an der Heim-WM? Hier kannst du um die Wette tippen – und gewinnen!Bild: keystone

Das grosse Tippspiel zur Eishockey-WM in der Schweiz – diese Preise winken

Ab Mitte Mai finden in Zürich und Fribourg die 64 Spiele der Eishockey-WM 2026 statt. Hier geht es zum grossen watson-Tippspiel.
04.05.2026, 11:1904.05.2026, 11:20
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Die Schweizer Eishockey-Nati darf endlich vor einer Heimkulisse nach dem Weltmeistertitel greifen. Die Hoffnungen sind gross, das Turnier startet am 15. Mai. Doch nicht nur für die Schweizer Hockey-Nati steht viel auf dem Spiel, auch du kannst etwas gewinnen! Dafür musst du nur in unserem Tippspiel brillieren. Hier erfährst du alles, was du dafür wissen musst:

Inhaltsverzeichnis
Das gibt es zu gewinnenDas sind die RegelnHier geht es zum TippspielDie Teilnahmebedingungen

Das gibt es zu gewinnen

Die Preise zum grossen watson Eishockey-WM-Tippspiel stammen alle von Fust. Insgesamt gibt es einen Gesamtwert von über 6000 Franken zu gewinnen. Das beste: Sogar wenn du auf dem 20. Platz landest, bekommst du von uns etwas zugeschickt. Um diese Preise wird getippt:

1. Platz: Flachbild-TV von Philips + Geschenkkarte von Fust

watson-Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Der Preis für den 1. Platz.

2. Platz: Siebträgermaschine von De Longhi

watson-Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Der Preis für den 2. Platz.

3. Platz: Multistyler von Dyson

watson-Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Der Preis für den 3. Platz.

4. Platz: Kühlschrank von Electrolux

watson-Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Der Preis für den 4. Platz.

*Mit Bordsteinkantenlieferung.

5. & 6. Platz: Fairphone 6

watson-Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Der Preis für den 5. und 6. Platz.

7. bis 9. Platz: Akkustaubsauger von Miele

watson-Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Der Preis für den 7. bis 9. Platz.

10. bis 12. Platz: Gesundheitstracker von UltraHuman

watson-Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Der Preis für den 10. bis 12. Platz.

**Farbe und Grösse frei wählbar, Sizing Kit wird an Gewinnerinnen oder Gewinner verschickt.

13. bis 17. Platz: Mini-Ventilator von KiCa

watson-Tippspiel zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Der Preis für den 13. bis 17. Platz.

18. bis 20. Platz: watson-Kit

  • Der Gewinn: watson-Bag mit Jasskarten und weiteren Goodies.

Das sind die Regeln

Es ist ein normales Tippspiel. Du tippst das Resultat für jedes einzelne Spiel, das beim Turnier in Zürich und Fribourg stattfindet, sowie fünf Bonusfragen.

Bis wann muss ich tippen?

Die Tipps für die Spiele müssen spätestens zu Spielbeginn abgegeben sein. Alle fünf Bonusfragen musst du vor dem Start des ersten Spiels (15. Mai um 16.20 Uhr) beantworten.

Welches Ergebnis wird gesucht?

Es wird das Ergebnis nach Penaltyschiessen gewertet. Es zählen also auch Tore aus Overtime und Penaltyschiessen. Bei einem Penaltyschiessen wird nur der entscheidende Treffer gewertet.

Wie viele Punkte gibt es?

  • Tippst du den richtigen Sieger, erhältst du 2 Punkte.
  • Tippst du den richtigen Sieger mit der korrekten Tordifferenz, erhältst du 3 Punkte.
  • Tippst du den richtigen Sieger mit dem exakt richtigen Resultat, erhältst du 4 Punkte.
  • Für eine korrekt beantwortete Bonusfrage erhältst du 4 Punkte.

Was entscheidet bei Punktgleichstand?

Haben zwei Tipper:innen gleich viele Punkte auf dem Konto, entscheidet die Anzahl der Spieltagsiege über den Sieg. watson-Mitarbeiter tippen auch mit, können aber keine Preise gewinnen.

Hier geht es zum Tippspiel

Die Teilnahmebedingungen

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeitende des Veranstalters sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Jede Person darf nur einmal am Wettbewerb teilnehmen. Bei mehrfacher Teilnahme oder falschen Angaben behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Keine Barauszahlung des Gewinns.

Gewinnzustellung

Die Gewinnerinnen und Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihre zur Gewinnabwicklung erforderlichen Personendaten, insbesondere Name, Postadresse und E-Mail-Adresse, an den Kooperationspartner Fust übermittelt beziehungsweise von diesem angefragt werden.

Ohne die Bereitstellung der genannten Daten kann keine Gewinnauslieferung erfolgen; in diesem Fall verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos.

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So spielt die Schweizer Hockey-Nati an der Heim-WM in Zürich