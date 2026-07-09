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Was hat Marokko der Star-Power von Frankreich entgegenzusetzen?

09.07.2026, 18:1709.07.2026, 18:17
  • Im ersten Viertelfinal der WM trifft Topfavorit Frankreich auf Marokko. Es ist dies die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2022. Damals in Katar setzten sich die Franzosen dank eines frühen und eines späten Treffers mit 2:0 durch.
  • Heute in Foxborough bei Boston sind die Europäer um Captain Kylian Mbappé erneut in der Favoritenrolle. Die Marokkaner, die zum zweiten Mal in Folge die Halbfinals bei einer WM erreichen wollen, brennen jedoch auf Revanche.
  • Marokko muss auf Ismael Saibari verzichten, der nach dem Turnier zu Bayern München wechseln wird. Der bislang dreifache WM-Torschütze fällt mit einer Muskelzerrung aus.
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