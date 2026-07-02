Erkennst du den Spieler, der hier im Einsatz ist? Natürlich. Bild: KEYSTONE

Welches ist dein Lieblingstrikot der Nati?

Rot und weiss sind die Hauptfarben der Schweiz und auch der Fussball-Nationalmannschaft. Vor dem WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien (Freitag, 5 Uhr) nimmt uns wunder, welches dein Lieblings-Heimtrikot der Nati ist.

Claudia Carvalho Folge mir

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Rot war praktisch immer die Grundfarbe unserer Heimtrikots – doch rot ist nicht gleich rot, und nicht jedes Schweizer Trikot war gleich schön. Wir schicken die Nati-Dresses vergangener EM- und WM-Turniere ins Duell. Mach mit und küre dein Lieblingstrikot!