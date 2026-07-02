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WM 2026: Welches Trikot der Schweizer Fussball-Nati ist das schönste?

Switzerland&#039;s Xherdan Shaqiri runs for the ball during the Euro 2012 group G qualification soccer match between Switzerland and Montenegro at the St. Jakob-Park Stadium in Basel, Switzerland, on ...
Erkennst du den Spieler, der hier im Einsatz ist? Natürlich.Bild: KEYSTONE

Welches ist dein Lieblingstrikot der Nati?

Rot und weiss sind die Hauptfarben der Schweiz und auch der Fussball-Nationalmannschaft. Vor dem WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien (Freitag, 5 Uhr) nimmt uns wunder, welches dein Lieblings-Heimtrikot der Nati ist.
02.07.2026, 11:0702.07.2026, 11:07
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Rot war praktisch immer die Grundfarbe unserer Heimtrikots – doch rot ist nicht gleich rot, und nicht jedes Schweizer Trikot war gleich schön. Wir schicken die Nati-Dresses vergangener EM- und WM-Turniere ins Duell. Mach mit und küre dein Lieblingstrikot!

RanglisteStand: 02.07.26 – 11:30
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Nur diese 14 Europäer haben noch mehr Länderspiele bestritten als Jubilar Xhaka
Zum 150. Mal wird Granit Xhaka im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien auflaufen. Der Rekord für die meisten Spiele eines Schweizer Nationalspielers gehört ihm schon lange – und auch weltweit gesehen ist er weit vorne.
Noch vor zwei Jahrzehnten waren Fussballer mit über 100 Länderspielen eine Rarität. Mittlerweile haben schon mehr als 700 Spieler diese Schallmauer geknackt. Mit Cristiano Ronaldo (231 Partien), Lionel Messi (202) und Luka Modric (201) gibt es sogar schon Akteure mit über 200 Einsätzen für ihr Land.
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