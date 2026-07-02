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WM: US-Star Balogun sieht Rot, Lionel Messi nicht – das wirft Fragen auf

Was ist der Unterschied zwischen den beiden Szenen? Folarin Balogun (l.) sah für sein Foul Rot, Lionel Messi (r.) nicht.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Szenen? Folarin Balogun (l.) sah für sein Foul Rot, Lionel Messi (r.) nicht.Bild: screenshots srf

Szene erinnert an Messi-Foul: Rote Karte gegen US-Star Balogun wirft Fragen auf

02.07.2026, 06:2802.07.2026, 06:28

Beinahe wäre Folarin Balogun vom Helden zum Deppen geworden: Erst erzielte der US-Stürmer im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina den Führungstreffer, in der 64. Minute flog er dann für ein Foul an Tarik Muharemovic mit Rot vom Platz. Die USA gewannen das Spiel trotz der Unterzahl am Ende noch 2:0. Balogun war danach sichtlich erleichtert – die Tränen konnte er nicht zurückhalten.

Für dieses Foul sah Folarin Balogun Rot.Video: SRF

Dass Balogun für sein Foul an Muharemovic die Rote Karte sah, wurde in der Folge heiss diskutiert. Vor allem, weil die Szene auch an ein Foul von Lionel Messi in Argentiniens Auftaktspiel gegen Algerien erinnert. Messi trat Gegenspieler Aissa Mandi mit der offenen Sohle auf die Wade. Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak entschied auf Foul, beliess es aber dabei. Der VAR griff nicht ein. Anders als im Spiel zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina. Da wurde der brasilianische Unparteiische Raphael Claus an die Seitenlinie beordert und entschied nach Betrachten der Videobilder auf Rot.

Das Vergehen von Lionel Messi zog keine Karte nach sich.Video: SRF

Deshalb steht nun der Vorwurf im Raum, dass mit zwei Ellen gemessen wird. Der frühere US-Nationalspieler und Bundesliga-Profi Jermaine Jones bemängelte dies bei ESPN: «Wenn du hier eine Rote Karte gibst, wieso kriegt Messi dann nicht die Rote Karte?» Der gleichen Meinung ist ORF-Experte Michael Liendl: «Es wird mit zweierlei Mass gemessen!» Aus Sicht der beiden Ex-Profis hätte Balogun nicht des Feldes verwiesen werden dürfen.

Auch US-Trainer Mauricio Pochettino ist der Meinung, dass dies «niemals eine Rote Karte» sei. «Es war eine normale Aktion im Fussball, die aus Versehen passieren kann. Da war keine Absicht dabei und deshalb hätte es für mich keinen Platzverweis geben dürfen», so der 54-Jährige.

Auch in Unterzahl wackeln die USA nur kurz – der Gastgeber bezwingt Bosnien

Gemäss den Regelhütern vom International Football Association Board (IFAB) wird Absicht nicht vorausgesetzt. So kann ein grobes Foulspiel auch ohne diese ein rotwürdiges Vergehen sein. Dabei handelt es sich um «Tacklings oder Zweikämpfe, die die Gesundheit des Gegners gefährden oder übermässig hart oder brutal ausgeführt werden». Es ist nicht aussergewöhnlich, dass ein Spieler, der seinen Gegner mit der offenen Sohle über dem Knöchel trifft, vom Platz fliegt.

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Dennoch sprach Pochettino davon, prüfen zu wollen, ob das US-Team gegen die Sperre Baloguns für den Achtelfinal gegen Belgien (Dienstag, 2 Uhr Schweizer Zeit) Einspruch einlegen könne. Eine solche Möglichkeit ist bei der FIFA jedoch nicht vorgesehen. Damit muss der Gastgeber im nächsten Spiel ohne seinen besten Torschützen (drei Treffer in drei Spielen) auskommen. (nih)

epa13079329 Folarin Balogun of USA cries after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match USA against Bosnia and Herzegovina, in San Francisco, Califronia, USA, 01 July 2026. EPA/BENJAMIN FANJO ...
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