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WM 2026: Flitzer schickt Ordner auf den Hosenboden – und wird analysiert

A fan runs onto the pitch during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) Senegal Belgium WCup Soccer
Der Flitzer liess mehrere Ordner ins Leere laufen.Bild: keystone

Wenn der Flitzer so spektakulär ist, dass sein Laufweg analysiert wird

02.07.2026, 00:3202.07.2026, 04:53

Beim Sechzehntelfinal zwischen Belgien und dem Senegal an der Fussball-WM haben es nach einer guten halben Stunde des Spiels gleich drei Flitzer auf den Rasen geschafft. Und einer von ihnen hat in bester Fussballermanier gleich mehrere Bewacher auf sich gezogen – und indem er mehrere Haken geschlagen hat, einen nach dem anderen auf den Hosenboden geschickt.

Der Flitzer war gar so spektakulär, dass sein Laufweg beim deutschen Sender MagentaTV in der Halbzeitpause analysiert wurde. Über 150 Meter rannte dieser demnach, bis er von den Ordnern dann doch gepackt wurde.

Ein spezielles Anliegen hatten die Flitzer scheinbar nicht. Dafür hielten sie ihre Handys in den Händen, um sich womöglich zu filmen. Ausserdem waren sie vollständig bekleidet, was sie als Flitzer eigentlich schon disqualifiziert. Aber für Unterhaltung sorgten sie am Ende trotzdem. (nih)

A pitch invader is held by security during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) APTOPIX Senegal Belgium WCu ...
Ein zweiter Flitzer verlangte den Ordnern ebenfalls alles ab. Bild: keystone
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