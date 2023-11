Die BLS hat einen neuen Hockey-Zug – auch watson ist Teil davon

Also hat die BLS reagiert. Der SCB-Zug ist Geschichte und am vergangenen Wochenende wurde sein Nachfolger eingeweiht: der Hockeyzug. Darauf vertreten ist eben nicht nur der SCB, sondern mit dem EHC Biel, Fribourg-Gottéron und den SCL Tigers alle vier National-League-Klubs aus der Region.

Regelmässig hat das Thema Zug die Gemüter von Eishockey-Fans erhitzt. Damit war nicht der Eissportverein aus der Zentralschweiz gemeint, sondern die sogenannte «Mutz»-Zugkomposition der BLS, die in den Farben des SC Bern unterwegs war. Denn die BLS-Linien decken auch Ortschaften der SCB-Konkurrenz ab, namentlich sind das Biel, Langnau und Freiburg. Darüber regte sich unter anderem der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr auf.

