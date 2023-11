Suters Canucks gewinnen in Montreal – Niederlage für Kurashevs Blackhawks

Auch wenn er am Ende ohne Skorerpunkt dastand, zeigte Pius Suter eine gute Partie. Der Zürcher Stürmer kam zu Chancen, machte in der Defensive keine Fehler und gewann die Hälfte seiner Bullys. (abu)

Die Vancouver Canucks reagierten auf die Niederlage in Toronto und liessen beim nächsten kanadischen Duell den Montreal Canadiens keine Chance. Nach einem torlosen ersten Drittel zogen die Canucks mit drei Toren im Mittelabschnitt davon.

Die Chicago Blackhawks lieferten sich mit dem letztjährigen Stanley-Cup-Finalisten aus Florida ein packendes Duell. Am Ende unterlagen die Hawks trotz zweier Tore von Supertalent Connor Bedard mit 3:4. Philipp Kurashev hatte dabei eine statistische Null zu Buche stehen, war an der Seite von Bedard aber trotzdem immer wieder auffällig.

Vor einem Jahr hatte es keinen Schnee, nun fast zu viel. Bei der Premiere der Weltcup-Abfahrt in Zermatt musste auch das Abschlusstraining abgesagt werden. Im Dorf herrscht Ruhe, am Berg bleibt das OK optimistisch.

Winter. In Zermatt ist er schon angekommen. Das Matterhorn versteckt sich hinter Wolken, die Dächer sind weiss und leise rieseln weitere Schneeflocken vom immer dunkler werdenden Abendhimmel. Das sonst so lebendige Bergdorf wirkt an diesem Donnerstag ruhig, ja fast ausgestorben. Wir sind noch einige Wochen von der Hauptsaison entfernt und viele Restaurants und Hotels bleiben dunkel.