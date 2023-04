Jan Cadieux kann am heute Abend (Beginn 20.00 Uhr) in Biel der erste Trainer in der Geschichte von Genf-Servette werden, der zum Schweizer Meister gekürt wird. Bild: keystone

Jan Cadieux kann mit Genf Geschichte schreiben

Genf-Servette und Trainer Jan Cadieux können mit einem Sieg in Biel heute Abend die Schweizer Meisterschaft gewinnen. Diejenigen, die mit ihm zu tun haben, beschreiben ihn als einen diskreten Trainer mit unfehlbarem Siegeswillen, der seine Schwächen sehr gut verbergen kann.

Yoann Graber / watson.ch/fr

Die Antworten von Jan Cadieux waren so schnell wie der Puck zwischen den Stöcken seiner Spieler am Samstag. Ja, der Trainer von Genf-Servette war nach dem sechsten Akt des Finals, den sein Team mit 7:1 gegen den EHC Biel gewann, besonders schnell in den Interviews.

Der höfliche Trainer der Grenats war äusserst kurz angebunden, vor allem bei seinen ersten Antworten. «Ich weiss nicht, wie ich es schaffen soll, eine ausreichend lange Passage zu senden», sorgte sich ein Kollege aus der Radiopresse nicht ohne Humor.

Jan Cadieux (hinten) könnte Genf zum ersten Schweizer Meistertitel führen. Bild: keystone

Kürzere Interaktionen als üblich, ein verschlossenes Gesicht, ein nervöser Schritt: Diese Zeichen verraten die Nervosität des Genfer Trainers. Doch diese ist mehr als verständlich: Genf ist nur noch einen Sieg von seinem ersten Meistertitel entfernt. Sollte der 43-jährige Jan Cadieux am Dienstag im Seeland gewinnen, wäre er der erste Trainer diesseits der Saane, der seit 40 Jahren den Titel gewinnt. Der Letzte, dem dies gelang, war Kent Ruhnke 1983 mit dem EHC Biel.

Ein Ritual, Mimik und Tarnung

Glaubt man Olivier Keller, dem ehemaligen Teamkollegen von Jan Cadieux während dessen Zeit als Spieler in Lugano (2000-2003) und bei Genf (2006-2009), so war Cadieux schon immer gallig. «Er war sehr, sehr nervös», spult der ehemalige Verteidiger lachend ab. «Er hatte seine Mimik, sein Ritual vor dem Spiel, und er war immer sehr schnell.»

Jan Cadieux (links) und Olivier Keller (rechts) während der Saisonvorbereitung 2008. Bild: Keystone

Sébastien Telley, Journalist für das Genfer Medium Radio Lac, teilt diesen Eindruck.

«Jan ist ein grosser Stresser. In Wirklichkeit ist er ein falscher Gelassener.» Sébastien Telley, Journalist beim Radiosender Lac

Diese Fähigkeit, seine Emotionen weitestgehend zu verbergen, ist eine der grossen Stärken von Jan Cadieux. Selbst unter grosser Anspannung bleibt der Trainer ruhig genug, um seinen Spielern die nötige Gelassenheit zu vermitteln. Olivier Keller, der 2003 mit Lugano Schweizer Meister wurde und 2010 mit Lausanne den Titel in der NLB gewann, sagt: «Ein Finale gewinnt man durch die Kontrolle der Emotionen.»

«Ein Trainer färbt auf seine Spieler ab, daher ist es für ihn entscheidend, Vertrauen und eine gewisse Ruhe auszustrahlen.» Olivier Keller, ehemaliger Mitspieler von Jan Cadieux

Olivier Keller meint, dass sein ehemaliger Teamkollege in diesem Finale eine ausgezeichnete Einstellung hinter der Bande hat, vor allem durch «seine Ruhe gegenüber den Schiedsrichtern.» Wie sich in Genf die Zeiten geändert haben. Diejenigen, die Chris McSorley gekannt haben, können dem nur zustimmen.

Jan Cadieux im Gespräch mit einem Schiedsrichter. Bild: keystone

Zwei Grossmäuler und ein Kamikaze

Auch Jan Cadieux hat sich weiterentwickelt. Andernfalls würde er wahrscheinlich nicht seine derzeitige Position bekleiden. Das ist zumindest die Meinung von Olivier Keller. «Ehrlich gesagt, hätte ich zu der Zeit, als es Gerüchte darüber gab, dass Jan Trainer wird, kein Geld darauf gesetzt», lacht der ehemalige Schweizer Nationalspieler.

In der ersten Halbzeit des Spiels hatte er sich nicht besonders gut geschlagen. «Er sprach nicht viel in der Kabine», erinnert sich Olivier Keller, der am anderen Ende der Leitung lächelt: «Es war schwierig, mit Leuten wie McSorley und Goran Bezina zu reden.»

Jan Cadieux (Mitte) trug acht Jahre lang selbst das Trikot von Genf (2003 bis 2011). Bild: keystone

Sicherlich ist Jan Cadieux immer noch nicht die überschwänglichste oder gesprächigste Person in der Sportwelt. Aber er hat gelernt, sich durch Kommunikation zu behaupten. "Als ich anfing (Red.: als Trainer), war ich manchmal kalt und distanziert. Jetzt kann ich besser kommunizieren. Ich habe in den letzten Jahren viel über mich selbst gelernt, und das hilft mir im Alltag", sagte er im Oktober letzten Jahres in der La Tribune de Genève.

Jan Cadieuxs Werdegang hinter der Bande - 2014-2017: Trainer der U20 von Fribourg-Gottéron

- 2017-2019: Coach der Ticino Rockets (Swiss League)

- 2019-2021: Assistent bei Genf

- Seit dem 10. November 2021: Trainer von Genf (Aufsteiger nach der Entlassung von Pat Emond)

Der Trainer der Genfer bleibt aber vor allem ein Anführer durch Taten. Das war auch schon auf dem Eis der Fall. Olivier Keller erinnert sich daran:

«Als Eishockeyspieler war er mit Leib und Seele dabei. Der Typ, der vor einem Schuss abtaucht, um den Puck mit seinem Kopf zu stoppen.» Olivier Keller

Das A3-Blatt und Videokassetten in der Familie

Diejenigen, die ihn aus nächster Nähe kennen, sind sich einig, dass seine Professionalität mit seiner Aufopferungsbereitschaft übereinstimmt.« Ich würde ihn als Perfektionisten bezeichnen. Man merkt jeden Tag, wie penibel er ist. Er hat wirklich eine Gewinnermentalität», sagte der Grenchner Verteidiger Arnaud Jacquemet im selben Artikel der Tribune de Genève. «Er ist ein Arbeitstier», sagte Sébastien Telley.

Der Radioreporter hat ein konkretes Beispiel:

«An einem Tag vor einem Spiel ging ich in ein Büro in Les Vernets. Auf dem Tisch lag ein A3-Blatt, das mit Statistiken und Beobachtungen über den Gegner gefüllt war. Es war von Jan Cadieux selbst vorbereitet worden.» Sébastien Telley

Diese Liebe zum Eishockey und die taktische Akribie hat der Adler-Trainer von seinem Vater, dem legendären Paul-André Cadieux (ehemaliger Spieler und Trainer in der NLA), geerbt, mit dem er schon als Kind sonntags Videokassetten von Spielen analysierte.

Paul-André Cadieux (75), Vater von Jan, dreifacher Schweizer Meister als Spieler. bild:keystone

Um am Dienstag den Gral zu erreichen, muss Jan Cadieux seinen Spielern die gleiche Entschlossenheit einflössen, die ihn selbst dazu brachte, sich mit dem Kopf voran in die gegnerischen Schüsse zu werfen. Aber er muss auch in der Lage sein, seine Nervosität zu verbergen, wie er es bisher immer getan hat. Ein ziemlicher Balanceakt. Sollte er ihn nicht bestehen, wird er am Donnerstag in Les Vernets ein siebtes und letztes Spiel bestreiten.