Jonas Siegenthaler (rechts) verhalf den New Jersey Devils mit einem Treffer und einem Assist zum Sieg in Spiel 4. Bild: keystone

Siegenthaler führt «Swiss Devils» zum zweiten Sieg in Serie

Mehr «Sport»

New York Rangers – New Jersey Devils 1:3

Stand der Serie: 2:2

Nico Hischier (New Jersey): 1 Assist, 3 Schüsse, 2 Blocks, TOI 19:58.

Timo Meier (New Jersey): 2 Schüsse, 2 Blocks, TOI 17:04.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 3 Blocks, TOI 22:01.

Akira Schmid (New Jersey): 22 von 23 Schüssen abgewehrt.



Nach 0:2-Rückstand gleichen die New Jersey Devils die Achtelfinal-Serie gegen die New York Rangers aus. Bei 3:1-Auswärtssieg ist Jonas Siegenthaler der gefeierte Mann.

In der 49. Minute schloss der Verteidiger den von ihm ausgelösten Angriff erfolgreich ab. Nach einem schönen Querpass von Captain Nico Hischier traf Siegenthaler via Pfosten zum 2:1 – dem Game-Winning-Goal. Zuvor hatte der 25-Jährige bereits den Assist zum ersten Tor des Abends gegeben. Die Leistung brachte Siegenthaler die Auszeichnung zum besten Spieler der Partie ein.

Ebenfalls eine starke Leistung zeigte Torhüter Akira Schmid, der zum zweiten Mal in der Serie zum Einsatz kam und zum zweiten Mal nur ein Tor kassierte. Die zwei weiteren Schweizer bei den «Swiss Devils», Hischier und Timo Meier, spielten mit Siegenthaler in der ersten Linie und gingen mit einer Plus-1-Bilanz vom Eis.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Für die Devils war es der zweite Sieg in Folge in dieser Serie, in der sich in vier Partien immer das Auswärtsteam durchgesetzt hatte. Nach den zwei Partien im New Yorker Madison Square Garden findet das fünfte Spiel in der Nacht auf Freitag wiederum im Prudential Center in Newark statt.

Winnipeg Jets – Las Vegas 2:4

Stand der Serie: 1:3

Nino Niederreiter (Winnipeg Jets): 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Block TOI 18:41.

Nach dem Auftaktsieg zum dritten Mal in Folge verloren haben Nino Niederreiters Winnipeg Jets. Der Schweizer hatte beim 2:4 gegen die Vegas Golden Knights den Assist zur 1:0-Führung gegeben. Nun droht ihm und dem kanadischen Team das frühe Aus. Die Knights, Sieger der Western Conference, können die Serie in der Nacht auf Freitag mit einem Heimsieg für sich entscheiden.

(mom/sda)