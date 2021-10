Ein neues Logo, das Eishockey-Fans kennenlernen: jenes der Seattle Kraken. Bild: keystone

Die NHL startet mit einem neuen Team – wir hätten da noch 7 weitere Vorschläge

Wenn die NHL am Dienstag in die Saison startet, sind neu 32 Teams am Start: Die Liga wurde mit den Seattle Kraken erweitert. Die Westküsten-Metropole bleibt aber nur so lange die jüngste NHL-Stadt, bis unsere Vorschläge für weitere Expansion Teams angenommen werden …

Boston hat ein NHL-Team, Chicago auch, Los Angeles längst ebenso, die grossen kanadischen Städte wie Toronto, Montreal und Vancouver natürlich auch – und New York hat dem Selbstverständnis der Stadt entsprechend gleich zwei Equipen.

Mit den Seattle Kraken erhält die US-Westküste ein weiteres NHL-Team. In Nachbarschaft (für nordamerikanische Verhältnisse) zur kanadischen Grenze gelegen, wird es ab sofort zu Derbys gegen die Vancouver Canucks kommen.

Dennoch gibt es nach wie vor zahlreiche weisse Flecken auf der Eishockey-Landkarte. Städte und Staaten, welche die NHL ergänzen könnten. Wir hätten da ein paar nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge:

Kentucky Ice Chickens

Bild: watson

Springfield Simpsons

Bild: watson

Hollywood Oscars

Bild: watson

Waikiki Surfers

Bild: watson

Death Valley Condors

Bild: watson

Klondike Gold Rush

Bild: watson

El Paso Frozen Margaritas

Bild: watson