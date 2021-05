Tausende Fans feiern EVZ-Titel vor dem Stadion – Polizei sperrt Zugang

Sport

Tausende haben nach Angaben der Zuger Polizei am Freitagabend den Meistertitel des EV Zug gefeiert. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei in der Umgebung der Bossard Arena mehrere Strassen, wie sie auf Twitter mitteilte.

Rund um die Bossard-Arena sind mehrere Strassen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wir bitten sämtliche Verkehrsteilnehmende, das Gebiet grosszügig zu umfahren. ^klfr #zugerpolizei pic.twitter.com/JrdLBQESDE — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) May 7, 2021

Bei der Polizei hiess es auf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage, es seien mehrere tausend Menschen vor dem Stadion versammelt und am Feiern. Die Polizei sei vor Ort. Die Polizei forderte in ihrem Tweet vom späten Freitagabend auf, das Gebiet um die Bossard Arena in Zug grossräumig zu umfahren.

Die feiernden Menschen hätten sich während des Spiels nach und nach vor dem Stadion eingefunden, hiess es bei der Polizei weiter. Der EV Zug gewann am Freitag zum zweiten Mal in seiner Klubgeschichte nach 1998 den Schweizer Meistertitel im Eishockey. Die Zuger gewannen das dritte Finalspiel gegen Genève-Servette mit 5:1. (pre/sda)

