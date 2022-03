Davos - Biel 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) 4176 Zuschauer. - SR Lemelin (CAN)/Borga, Obwegeser/Cattaneo. Tore: 12. Knak (Wellinger, Wieser) 1:0. 25. Hischier 1:1. 31. Stransky 2:1. 46. Rasmussen (Nygren, Jung) 3:1. 59. Sallinen (Brunner) 3:2 (ohne Torhüter). Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Davos, 6mal 2 plus 5 Minuten (Künzle) plus Spieldauer (Künzle) gegen Biel. PostFinance-Topskorer: Bromé; Rajala. Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Dominik Egli, Wellinger; Zgraggen, Barandun; Heinen; Stransky, Rasmussen, Bromé; Ambühl, Corvi, Chris Egli; Wieser, Prassl, Frehner; Simic, Canova, Knak; Schmutz. Biel: Van Pottelberghe; Stampfli, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hischier, Haas, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Sallinen, Indrasis, Hofer; Kessler, Froidevaux, Hügli; Tanner. Bemerkungen: Davos ohne Nussbaumer, Stoop (beide verletzt) und Pospisil (überzähliger Ausländer), Biel ohne Kohler, Rathgeb (beide verletzt) und Korpikoski (krank). Biel von 57:39 bis 58:20 und ab 59:22 ohne Torhüter.

Damit setzte sich auch im dritten Saisonduell dieser beiden Teams der Gastgeber durch. Die Bieler machten sich einen Tag nach dem 5:2-Auswärtssieg im Derby gegen den SC Bern das Leben mit vielen Strafen selber schwer. Ein Beispiel dafür war ein unnötiger Check von Mike Künzle am Davoser Verteidiger Dominik Egli gegen Ende des 2. Drittels, der mit einem Restausschluss bestraft wurde.

Doch Stransky biss auf die Zähne, kehrte nach einem kurzen Kabinenbesuch mit neuem Trikot und neuer Nummer (97 statt 44) auf Eis zurück und schoss für seine Farben das wegweisende, aber nicht siegbringende Tor. Dieses gelang dem Schweden Dennis Rasmussen zum 3:1 in der 46. Minute.

Es war nicht das einzige kuriose Eigentor an diesem Abend. Schon der 3:3-Ausgleich der Gäste nach 36 Minuten fiel nach einer Slapstick-Einlage vor dem Zuger Gehäuse, als eine Befreiungsaktion des Schweden Niklas Hansson via dem Bein von Jérôme Bachofner im EVZ-Tor landete.

Bei den Zentralschweizern avancierte vor fast 7000 Zuschauern Fabrice Herzog mit zwei Goals zum Matchwinner. Beim Siegtor zum 4:3 in der 44. Minute profitierte der Zuger Stürmer im Powerplay von einem Missverständnis in der Freiburger Defensive. Nachdem Goalie Reto Berra den Puck nicht festhalten konnte, stocherte dessen Teamkollege Marc Marchon die Scheibe ins eigene Tor.

Das zweite Aufeinandertreffen zwischen den beiden Spitzenteams der National League war nicht mehr so einseitig wie noch tags zuvor. Zwar gingen die Freiburger erneut mit einem 2:1-Vorsprung in die erste Pause, doch diesmal wusste der EVZ entscheidend dagegen zuhalten.

Der EV Zug schlägt im Kampf um den Qualifikationssieg zurück. 24 Stunden nach der 2:6-Niederlage in Freiburg gelingt dem Titelhalter mit einem 4:3-Heimsieg gegen den Leader Fribourg-Gottéron die Revanche.

So falsch zeigen Filme die Welt der Technik

Abramowitsch bestätigt Verkaufsabsicht – Chelsea bald in Schweizer Händen?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

SVP kassiert Ohrfeige: So stimmten die Nationalräte bei der Ukraine-Erklärung ab

Jetzt droht Putin mit «Abschreckungswaffen» – was das bedeutet

Erste ukrainische Grossstadt in russische Hand +++ Neue Luftangriffe auf Kiew

«War auf einer Mission für mein Land» – Switolina gewinnt brisantes Duell gegen Potapova

Mit grimmiger Miene klopfte sich Elina Switolina dreimal auf die Brust und schritt in ihrem gelb-blauen Dress stolz zum Netz, um sich die Gratulationen ihrer Gegnerin abzuholen. Mit 6:2 und 6:1 hatte die 27-jährige Ukrainerin die Russin Anastasia Potapova in der 1. Runde von Monterrey in nur 64 Minuten vom Platz gefegt. Es war ein Sieg für ihr Mutterland, das derzeit schwere Zeiten erlebt.