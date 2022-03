Nico HIschier behauptet sich gegen Sean Kuraly. Bild: keystone

Hischier erzielt seinen 15. Saisontreffer – Niederreiter skort im Duell mit Suter

Columbus – New Jersey 4:3

Nico Hischier, 1 Tor, 2 Shots, 19:41 TOI

Jonas Siegenthaler, 22:05 TOI

Dean Kukan, 1 Shot, 1 Hit, 1 Block, 19:09 TOI



Nico Hischier verbucht in der NHL seinen 15. Saisontreffer. Die 30. Niederlage der New Jersey Devils kann der Schweizer Nummer-1-Draft von 2017 nicht verhindern. Hischier traf beim 3:4 der New Jersey Devils gegen die Columbus Blue Jackets zum zwischenzeitlichen 2:3. Er versenkte gegen Ende des zweiten Drittels ein Zuspiel von Damon Severson mit einem platzierten Handgelenkschuss.

Der 15. Saisontreffer von Nico Hischier. Video: streamja

Detroit – Carolina 4:3 n.V.

Nino Niederreiter, 1 Assist, 2 Shots, 2 Hits, 13:11 TOI

Pius Suter, 5 Shots, 18:14 TOI​

Nino Niederreiter ging mit den Carolina Hurricanes nach fünf Siegen wieder als Verlierer vom Eis. Der Leader der Eastern Conference unterlag bei den Detroit Red Wings nach zweimaliger Führung 3:4 nach Verlängerung. Niederreiter leitete vier Minuten vor Schluss den vermeintlichen Siegtreffer von Jordan Staal ein, den Dylan Larkin aber postwendend wieder ausglich.

Minnesota – Calgary 1:5

Kevin Fiala, 2 Shots, 5 Hits, 20:10 TOI

Bei Minnesota blieb Kevin Fiala nach drei Toren und vier Assists aus den vorangegangenen Spielen wieder einmal ohne Skorerpunkt. Das 1:5 bei den Calgary Flames war Minnesotas vierte Niederlage in Folge. Dennoch liegt die Franchise aus dem mittleren Westen weiter auf einem Playoffplatz.

Las Vegas – San Jose 3:1

Timo Meier, 2 Shots, 3 Hits, 1 Block, 18:32 TOI

Timo Meier kassiert mit seinen San Jose Sharks eine 1:3-Niederlage bei den Vegas Golden Knights. Der Schweizer Stürmer ist dabei wie gewohnt ein Aktivposten, bleibt aber für einmal ohne Skorerpunkt. Matchwinner für Vegas ist Reilly Smith, der die beiden Treffer vom 1:1 zum 3:1 erzielt.

Schweizer Skorerliste: bild: nhl