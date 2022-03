Trevor Zegras kann es auch blind. Bild: keystone

Ein Dodgeball-Penalty für die Geschichte – das waren die NHL-Highlights im Februar

Es ist wieder Zeit für die NHL-Highlights des Monats. Du kennst den Drill: Wir geben jeweils eine Auswahl der fünf besten Tore, spektakulärsten Saves, grossartigsten Highlights von Schweizern und anderen Spielern sowie der unfassbarsten Bloopers (Patzer). Du als User darfst dann abstimmen, welches Video das beste des Monats ist. Zudem küren wir jeweils die drei besten Spieler und das Team des Monats.

Heute blicken wir auf den Februar zurück.

Tor des Monats

Rielly vs Pittsburgh

Coast to coast! Toronto-Verteidiger Morgan Rielly nimmt den Puck hinter dem eigenen Tor auf, läuft übers ganze Feld und trifft.

Aho vs Boston

Was auf den ersten Blick nach einer missglückten Aktion aussieht, ist versteckte Genialität der Carolina Hurricanes. Zwei blinde Pässe und ein Ablenker zwischen den Beinen.

Zegras am All-Star-Game

Ein Skill-Wettbewerb am All-Star-Game ist natürlich nicht das Gleiche, wie eine Aktion in einem Spiel, das zählt. Aber dieser Move von Anaheims Trevor Zegras ist zu gut, um ihn nicht zu würdigen.

Miller vs Arizona

Noch ein Spieler, der übers ganze Feld läuft und trifft. Vancouvers J.T. Miller lässt nicht nur die Verteidigung, sondern auch den Goalie aussteigen.

Kylington vs Dallas

Kaum ist Oliver Kylington zurück von der Strafbank, schalten die Calgary Flames um. Ein noch besseres Passspiel ist fast unmöglich.

Welches ist das Tor des Monats? Rielly vs Pittsburgh Aho vs Boston Zegras am All-Star-Game Miller vs Arizona Kyllington vs Dallas

Save des Monats

DeSmith vs Carolina

Es gibt wenig Besseres, als einen spektakulären Fanghand-Save in der Verlängerung. Auftritt: Casey DeSmith von den Pittsburgh Penguins.

Larsson vs Calgary

Wenn der Goalie schlecht positioniert ist, muss halt der Verteidiger eingreifen. Adam Larsson von den Seattle Kraken fährt das Bein im richtigen Moment aus.

Talbot vs Atlantic Divison

Noch ein Schmankerl vom All-Star-Game. Cam Talbot zeigt einen spektakulären Doppel-Save.

Carlsson vs Carolina

Es ist der Trend in diesem Jahr: Feldspieler statt Torhüter zeigen die spektakulärsten Saves. Hier die unfassbare Rettungstat von Floridas Verteidiger Lucas Carlsson.

Matthews vs Washington

Nochmals ein Feldspieler-Save: Auston Matthews fährt den Stock einhändig gerade noch im richtigen Moment aus und verhindert den Ausgleich von Washington.

Welches ist der Save des Monats? DeSmith vs Carolina Larsson vs Calgary Talbot vs Atlantic Divison Carlsson vs Carolina Matthews vs Washington

Schweizer Highlights des Monats

Josi vs Washington

Roman Josi ist beinahe im Alleingang erfolgreich. Im zweiten Versuch findet er dann Michael McCarron vor dem gegnerischen Tor.

Niederreiter vs Pittsburgh

Nur gerade neun Sekunden sind im dritten Drittel zwischen Carolina und Pittsburgh gespielt, da findet Nino Niederreiter Teamkollege Jesper Fast mit einem Laserpass.

Siegenthaler vs Chicago

Jonas Siegenthaler ist eigentlich kein Offensiv-Verteidiger, doch gegen Chicago sieht das plötzlich anders aus. Der Zürcher markiert sein allererstes Tor für die Devils und setzt noch zwei Assists obendrauf – das erste Dreipunkte-Spiel seiner Karriere.

Fiala vs Carolina

Ein wunderbarer Poke-Check in der eigenen Zone, ein schnelles Umschalten und die nötige Geduld beim Pass auf Teamkollege Matt Boldy. Dieser Assist von Kevin Fiala ist ein Meisterstück.

Kukan vs Buffalo

Dean Kukan konnte sich in diesem Monat auch offensiv mehr entfalten. Dieser Schuss von der blauen Linie gegen Buffalo passte ganz genau.

Welches ist das Schweizer Highlight des Monats? Josi vs Washington Niederreiter vs Pittsburgh Siegenthaler vs Chicago Fiala vs Carolina Kukan vs Buffalo

Highlight des Monats

Was ist ein Highlight des Monats? Kurz gesagt sind es spektakuläre Aktionen und Momente, die nicht Tore oder Saves sind. Also: Assists, technische Schmankerl, korrekte Checks oder Meilensteine.

Marner vs Seattle

Wenn Mitch Marner in Unterzahl loszieht, ist das meistens keine gute Nachricht für den Gegner. Wie er hier David Kämpf bedient, ist schlicht Weltklasse.

Crosbys Meilenstein

Es geht manchmal etwas vergessen, aber Sidney Crosby ist immer noch einer der besten Spieler der Welt. Gegen Philadelphia erzielt der 34-jährige Star der Pittsburgh Penguins sein 500. Tor in der NHL.

Hughes am All-Star-Game

Jack Hughes ist bereits jetzt einer der grossen Unterhalter in der NHL. Das beweist er auch am All-Star-Game mit einem «Zaubertrick» – inklusive Stockwurf-Jubel.

Yandles «Ironman Streak»

Eine «Ironman Streak» ist in der NHL, wenn ein Spieler Partien aneinander reiht, ohne eines verletzungs-, krankheitsbedingt oder aus irgendwelchen anderen Gründen zu verpassen. Und einen solchen Rekord hat Keith Yandle in diesem Monat aufgestellt. Der Verteidiger der Philadelphia Flyers hat seit dem 11. März 2009 kein einziges Spiel mehr verpasst und stellte damit den bisherigen Rekord von Doug Jarvis mit 964 Spielen in Serie ein.

Marchments 6-Punkte-Spiel

Was für ein Auftritt! Mason Marchment sammelte beim 8:4-Sieg der Florida Panthers gegen Columbus sechs Skorerpunkte – zwei Tore und vier Assists gingen auf sein Konto.

Welches ist das Highlight des Monats? Marner vs Seattle Crosbys Meilenstein Hughes am All-Star-Game Yandles «Ironman Streak» Marchments 6-Punkte-Spiel

Blooper des Monats

Zur Kategorie der Blooper (Patzer, Schnitzer) zählen sämtliche Aktionen, die – diplomatisch ausgedrückt – suboptimal verlaufen sind.

Cernaks «Eigentor»

In den letzten Jahren waren die New Jersey Devils oft auf der falschen Seite von «Eigentoren». Hier dürfen sie allerdings nur zuschauen, wie Tampas Erik Cernak die Scheibe in den eigenen Kasten schaufelt.

Meiers 2 für 1

So kann man sein Team auch schwächen: Timo Meier nimmt gleich zwei Strafen aufs Mal und beschert Edmonton so eine vierminütige Überzahl.

Mottes Phantomstrafe

Eishockey-Schiedsrichter zu sein, ist nicht einfach, denn in diesem Sport passiert sehr viel extrem schnell. Doch dass Vancouvers Tyler Motte eine Strafe erhält, weil ihm der Stock aus der Hand geschlagen wird, ist dann doch ein krasser Fehlentscheid.

Wo ist der Puck?

Selbst die Spieler sind im Eishockey manchmal etwas überfordert: Beim Duell zwischen Vancouver und Seattle duellieren sich sechs Spieler an der Bande, obwohl der Puck längst weg ist. Zum Glück für Seattle kann Vancouver den Konter nicht ausnützen.

Rangers und die Penaltys

An seinem Geburtstag hätte Adam Fox die Chance gehabt, das Spiel gegen Detroit im Penaltyschiessen zu beenden – und das kam dabei raus.

Aber ist ja alles kein Problem. Nur einen Moment später kann Ryan Strome den Sieg für die Rangers doch noch sicherstellen …

Am Ende verliert New York die Partie noch.

Was ist der Blooper des Monats? Cernaks Eigentor Meiers 2 für 1 Mottes Phantomstrafe Wo ist der Puck? Rangers und die Penaltys

Spieler des Monats

Mitch Marner (RW), Toronto Maple Leafs

Was war das für ein Februar von Mitch Marner? Der Stürmer der Toronto Maple Leafs hat beinahe zwei Punkte pro Spiel erzielt. In zwölf Partien skorte er neun Tore und 14 Assists.

Bild: keystone

Elias Lindholm (C), Calgary Flames

Einer der Gründe für den aktuellen Höhenflug der Calgary Flames ist Elias Lindholm. Der Stürmer hat in elf Spielen neun Tore und acht Assist gesammelt und überzeugt gleichzeitig auch in der Defensive und in Unterzahl.

Bild: keystone

Jacob Markström (G), Calgary Flames

Er ist der sichere Rückhalt der Calgary Flames, der in dieser Saison schon acht Shutouts gefeiert hat. Im Monat Februar stand er bei elf Spielen zwischen den Pfosten und hat zehn Siege gefeiert.

Bild: keystone

Wer ist der Spieler des Monats? Mitchell Marner Elias Lindholm Jacob Markström

Team des Monats

Calgary Flames

Die Flames waren mit Abstand das beste Team im Monat Februar, haben aus elf Spielen 20 Punkte geholt. Damit haben die Kanadier auch die Führung in der Pacific Division übernommen.

