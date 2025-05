Niederreiter bricht ab – grosse Nati-Enttäuschung: «Zweimal Silber macht auch kein Gold»

«Es ist hart, es tut weh, es tut wirklich weh. Wir waren so gut dabei, wir waren so nahe dran. Ich weiss nicht, was der Ausschlag am Schluss war. Es hat wenig gefehlt, sie haben ein Abschluss, der reingeht, und wir bringen es halt nicht zustande. Es tut weh, aber wir bleiben dran und versuchen es weiter. Wir haben gute Spiele gezeigt, sehr solide und konzentriert, und ich glaube, das macht Hoffnung. Wir hatten eine grosse Konstanz, wir waren defensiv extrem gut, und wir haben es auch bis zum Halbfinal offensiv gut gemacht. Heute ist keiner rein, es ist schade. Wenn ich die MVP-Auszeichnung mit dem WM-Titel tauschen könnte, würde ich das tun.»