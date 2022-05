Nino Niederreiter hat von allen Schweizern die besten Chancen auf den Stanley Cup. Bild: keystone

Wie weit kommen Josi, Fiala und Niederreiter? watson tippt die Stanley-Cup-Playoffs

Die schönste Zeit im Hockey-Jahr beginnt auch in der NHL. Wir blicken voraus auf die Playoff-Duelle in der Eastern und Western Conference.

Für Schweizer Hockey-Fans mit Schlafproblemen gibt es ab Montagnacht ganz besondere Leckerbissen. Die Playoffs in der NHL warten bereits in der ersten Runde mit Kracherduellen auf. Die Spiele versprechen Spektakel und Hochspannung. Mit dabei sind mit Roman Josi, Kevin Fiala und Nino Niederreiter auch drei Schweizer Akteure.

Eastern Conference

Florida – Washington

4. Mai, 1.30 Uhr (MEZ): Florida – Washington

6. Mai, 1.30 Uhr: Florida – Washington

7. Mai, 19 Uhr: Washington – Florida

10. Mai, 1 Uhr: Washington – Florida

Evtl. 11. Mai: Florida – Washington

Evtl. 13. Mai: Washington – Florida

Evtl. 15. Mai: Florida – Washington

Die Florida Panthers waren schon ein extrem gutes Team, bevor sie an der Trade-Deadline noch Claude Giroux holten. Nun sind sie die beste Mannschaft der Regular Season und damit eines der heissesten Eisen im Stanley-Cup-Feuer. Sie zeichnen sich durch pure offensive Macht aus. Die Panthers überrollen ihre Gegner regelrecht, sie sind allerdings defensiv verwundbar. Auch auf Seiten der Washington Capitals gibt es Fragezeichen: Superstar Alexander Ovechkin hat sich vor wenigen Tagen verletzt. Noch ist nicht klar, wie fit der Russe in den Playoffs sein wird.

Prognose: Florida gewinnt in 6 Spielen.

Toronto – Tampa Bay

3. Mai, 1.30 Uhr: Toronto – Tampa Bay

5. Mai, 1.30 Uhr: Toronto – Tampa Bay

7. Mai, 1.30 Uhr: Tampa Bay – Toronto

9. Mai, 1.00 Uhr: Tampa Bay – Toronto

Evtl. 10. Mai: Toronto – Tampa Bay

Evtl. 12. Mai: Tampa Bay – Toronto

Evtl. 14. Mai: Toronto – Tampa Bay

Ein Gigantenduell. Auston Matthews, Mitch Marner und John Tavares gegen Nikita Kucherov, Steven Stamkos und Brayden Point. Besser geht es kaum. Obwohl die Tampa Bay Lightning zuletzt zwei Mal in Folge den Cup gewonnen haben, geht Toronto als leichter Favorit in dieses Duell. Die Kanadier haben eine historisch gute Regular Season gespielt, die beste der Klubgeschichte. Die Offensive funktioniert bestens, die Verteidigung ist stabil. Fragezeichen gibt es einzig auf der Torhüterposition, Jack Campbell und Erik Källgren fehlte es an Konstanz. Torontos Problem: Tampa Bay ist auch stark besetzt, physisch wohl noch etwas besser und hat mit Andrei Vasilevsky einen herausragenden Torhüter.

Prognose: Tampa Bay gewinnt in 7 Spielen.

Carolina – Washington

3. Mai, 1 Uhr: Carolina – Boston

5. Mai, 1 Uhr: Carolina – Boston

7. Mai, 1 Uhr: Boston – Carolina

8. Mai, 18.30 Uhr: Boston – Carolina

Evtl. 10. Mai: Carolina – Boston

Evtl. 12. Mai: Boston – Carolina

Evt. 14. Mai: Carolina – Boston

Schweizer in der Serie: Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes)

Der Blick auf die Duelle in der Regular Season zeigt: Diese Serie müsste eigentlich klar sein. Von drei Spielen hat Carolina drei gewonnen. Seither hat sich allerdings Boston gesteigert und bei den Hurricanes fällt Stammgoalie Frederik Andersen aus. Trotzdem ist Carolina mit dem Schweizer Stürmer Nino Niederreiter insgesamt die bessere Mannschaft. Antti Raanta und Pyotr Kochetkov sind in der Lage, Andersen bis zu seiner Rückkehr zu vertreten. Zudem haben die «Canes» sehr starke Special Teams.

Prognose: Carolina gewinnt in 6 Spielen.

New York Rangers – Pittsburgh

4. Mai, 1 Uhr: New York – Pittsburgh

6. Mai, 1 Uhr: New York – Pittsburgh

8. Mai, 1 Uhr: Pittsburgh – New York

10. Mai, 1 Uhr: Pittsburgh – New York

Evtl. 11. Mai: New York – Pittsburgh

Evtl. 13. Mai: Pittsburgh – New York

Evt. 15. Mai: New York – Pittsburgh

Sind die New York Rangers tatsächlich so gut, wie ihre Resultate in der Regular Season, oder war diese einfach das Resultat einer MVP-würdigen Goalieleistung von Igor Shestyorkin? Die Playoffs werden es zeigen. Fakt ist: Der russische Keeper ist die grösste Stärke der Rangers und der vielleicht beste Goalie der Liga. Doch abgesehen vom Torhüter bringen die Pittsburgh Penguins eigentlich die bessere Mannschaft mit – insbesondere haben sie das bessere 5-gegen-5-Spiel.

Prognose: Pittsburgh gewinnt in 7 Spielen.

Der weitere Verlauf

Mit unseren Tipps würde es im Conference-Halbfinal zu den Duellen zwischen Florida und Tampa und Carolina und Pittsburgh kommen. Dort scheint es am wahrscheinlichsten, dass sich Florida und Carolina durchsetzen und für einen hochklassigen Conference-Final sorgen.

Western Conference

Colorado – Nashville

4. Mai, 3.30 Uhr: Colorado – Nashville

6. Mai, 3.30 Uhr: Colorado – Nashville

7. Mai, 22.30 Uhr: Nashville – Colorado

10. Mai, 3.30 Uhr: Nashville – Colorado

Evtl. 11. Mai: Colorado – Nashville

Evtl. 13. Mai: Nashville – Colorado

Evtl. 15. Mai: Colorado – Nashville

Schweizer in der Serie: Roman Josi (Nashville Predators)

Eine der wenigen Serien, in der es einen glasklaren Favoriten gibt. Die Colorado Avalanche sind das beste Team im Westen und das zweitbeste der Liga. Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog, Nazem Kadri oder Cale Makar – Colorado ist gespickt mit Stars. Zudem fällt bei Nashville Stammgoalie Juuse Saros wohl mindestens für die erste Playoff-Runde aus. Es bräuchte von Roman Josi und Co. also eine Meisterleistung, um eine Überraschung zu schaffen. Interessant ist auch das Direktduell der beiden Norris-Kandidaten: Josi oder Makar, wer hat am Ende die Nase vorn?

Prognose: Colorado gewinnt in 5 Spielen.

Minnesota – St.Louis

3. Mai, 3.30 Uhr: Minnesota – St.Louis

5. Mai, 3.30 Uhr: Minnesota – St.Louis

7. Mai, 3.30 Uhr: St.Louis – Minnesota

8. Mai, 23.30 Uhr: St.Louis – Minnesota

Evtl. 10. Mai: Minnesota – St.Louis

Evtl. 12. Mai: St.Louis – Minnesota

Evtl. 14. Mai: Minnesota – St.Louis

Schweizer in der Serie Kevin Fiala (Minnesota Wild)

Ein hochkarätiges Duell zweier Teams, die gut in Form sind. Die Minnesota-Offensive um Kevin Fiala und Kirill Kaprizov ist brandgefährlich. Aber auch St.Louis ist mit Vladimir Tarasenko, Robert Thomas und Jordan Kyrou nicht zu unterschätzen. In der Verteidigung sind die Wild etwas besser besetzt, die Torhüter sind ähnlich gut. Die Direktduelle der Saison (3:0) und die Special Teams sprechen eher zugunsten von St.Louis.

Prognose: St.Louis gewinnt in 7 Spielen.

Calgary – Dallas

4. Mai, 4 Uhr: Calgary – Dallas

6. Mai, 4 Uhr: Calgary – Dallas

8. Mai, 3.30 Uhr: Dallas – Calgary

10. Mai, 3.30 Uhr: Dallas – Calgary

Evtl. 11. Mai: Calgary – Dallas

Evtl. 13. Mai: Dallas – Calgary

Evtl. 15. Mai: Calgary – Dallas

Die Calgary Flames haben, angeführt von einem historisch guten Johnny Gaudreau, eine historisch gute Regular Season gespielt. Entsprechend gehen sie als leichter Favorit in die Serie gegen die Dallas Stars. 5-gegen-5-Spiel, Kaderbreite, Special Teams und Torhüter – eigentlich spricht alles für Calgary. Doch Gaudreau, Elias Lindholm und Co. hatten in den letzten Jahren eine Tendenz, in den Playoffs etwas abzutauchen. Das darf dieses Jahr nicht mehr passieren, auch wenn Dallas sein gewohnt physisches Spiel auspacken sollte.

Prognose: Calgary gewinnt in 6 Spielen.

Edmonton – Los Angeles

3. Mai, 4 Uhr: Edmonton – Los Angeles

5. Mai, 4 Uhr: Edmonton – Los Angeles

7. Mai, 4 Uhr: Los Angeles – Edmonton

9. Mai, 4 Uhr: Los Angeles – Edmonton

Evtl. 10. Mai: Edmonton – Los Angeles

Evtl. 12. Mai: Los Angeles – Edmonton

Evtl. 14. Mai: Edmonton – Los Angeles

Seit die Edmonton Oilers am 10. Februar Dave Tipett rauswarfen und stattdessen Jay Woodcroft zum Cheftrainer ernannten, läuft es den Kanadiern wie geschmiert. Der Zuzug von Evander Kane hat es den Oilers zudem ermöglicht, Connor McDavid und Leon Draisaitl in separate Linien zu verfrachten und so ein zweiköpfiges Sturm-Monster zu schaffen. Im Powerplay – eines der besten der Liga – sind die beiden dann wieder vereint. Grundsätzlich spricht wenig für die L.A. Kings, ausser dass die relativ junge Mannschaft eigentlich nichts zu verlieren hat.

Prognose: Edmonton gewinnt in 6 Spielen.

Der weitere Verlauf

Mit unseren Tipps würde es zu Conference-Halbfinals zwischen Colorado und St.Louis sowie zwischen Calgary und Edmonton kommen. Insbesondere letzteres Duell – das «Battle of Alberta» – wäre natürlich ein besonderer Leckerbissen. In diesen Serien hätten wohl Colorado und Calgary die Vorteile auf ihren Seiten, was den Conference-Final Avalanche gegen Flames bedeuten würde.