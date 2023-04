Zum Auftakt gab es für die Schweizerinnen gegen Team Canada nichts zu holen. Bild: keystone

Schweizerinnen schlagen sich zum WM-Auftakt gegen Kanada achtbar

Die Schweizer Frauen verlieren zum Auftakt der Eishockey-WM gegen Titelverteidiger und Gastgeber Team Canada 0:4. Dem Team von Coach Colin Muller gelingt somit eine ansprechende Leistung.

Das Spiel in Brampton, Ontario, lenkten die Kanadierinnen bereits mit zwei Toren im Startdrittel in die gewünschten Bahnen. Doch zu einer drohenden Kanterniederlage kam es nicht. Dies ist einerseits Goalie Andrea Brändli zu verdanken, die mit 49 Schüssen eingedeckt wurde, andererseits der kämpferischen Defensivarbeit.

Die Tore des Spiels. Video: SRF

Offensiv hingegen blieben die Schweizerinnen gegen den zwölffachen Weltmeister harmlos. Sie brachten nur ein Dutzend Abschlussversuche zustande. Der Ehrentreffer gelang auch in einer Phase von 1:05 Minuten in doppelter Überzahl nicht.

Das Team von Colin Muller hatte die Niederlage budgetiert, was sich auch in der von den Buchmachern festgelegten Siegquote von 1:55 widerspiegelt. Die zweite WM-Partie bestreitet die Schweiz am Freitag um 17 Uhr gegen die USA erneut als klarer Aussenseiter.

Nati-Coach Muller vom Puck getroffen. Video: SRF

Die Schweiz zählt zu den besten fünf Teams der letzten Weltmeisterschaft und bildet zusammen Kanada, USA, Tschechien und Japan die Gruppe A. Diese fünf Equipen sind bereits für die Viertelfinals qualifiziert. (mom/sda)