Gregor Kobel muss sich geschlagen geben. Bild: keystone

Dortmund scheitert im Pokal an Leipzig – Real siegt im Clásico klar – Newcastle überzeugt

Mehr «Sport»

DFB-Pokal

Leizpig – Dortmund 2:0

RB Leipzig steht in den Halbfinals des deutschen Cup-Wettbewerbs. Der Titelverteidiger schlägt Borussia Dortmund im Viertelfinal 2:0.

Vier Tage nach der empfindlichen Niederlage im Liga-Spitzenspiel gegen Bayern München (2:4), die Borussia Dortmund die Tabellenführung in der Bundesliga gekostet hatte, muss der BVB einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die Schwarz-Gelben verloren am Mittwoch im Viertelfinal 0:2 und müssen ihre Ambitionen auf den sechsten Cupsieg begraben.

Timo Werner traf für Leipzig in der 22. Minute nach einer schönen Kombination, an deren Ende Gregor Kobel den Rückstand für Dortmund nicht verhindern konnte. Der Schweizer Torhüter hielt sein Team aber mit einigen starken Paraden im Spiel, sodass zumindest eine Verlängerung bis in die Schlusssekunden realistisch blieb. Jamie Bynoe-Gittens scheiterte aber tief in der Nachspielzeit an Kobels Antipoden Janis Blaswich. Im Gegenzug stellte dann Willy Orban den zweiten Finaleinzug Leipzigs in Folge sicher mit seinem Treffer ins verwaiste Tor des weit aufgerückten Kobel.

Werner schiesst Dortmund zum Sieg. Video: streamja

Damit bleibt die Meisterschaft die einzige Titelchance für den aktuell zweitplatzierten BVB, der in der Champions League an Chelsea gescheitert ist.

RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Tore: 22. Werner 1:0. 98. Orban 2:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Nürnberg – Stuttgart 0:1

Kwadwo Duah scheitert mit Nürnberg in den Viertelfinals des deutschen Cup-Wettbewerbs. Der Klub aus der 2. Bundesliga unterliegt dem oberklassigen Vfb Stuttgart 0:1.

Der entscheidende Treffer für die Stuttgarter gelang Enzo Millot in der 83. Minute, womit der französische Mittelfeldspieler Sebastian Hoeness einen perfekten Einstand als Trainer des aktuell Tabellenletzten der Bundesliga bescherte. Duah stand für Nürnberg 81. Minuten lang auf dem Feld, konnte das Ausscheiden aber nicht abwenden.

Millot macht das einzige Tor des Spiels. Video: streamja

Der 40-jährige Hoeness war erst am Dienstag als Nachfolger des entlassenen Bruno Labbadia vorgestellt worden und hatte gerade einmal eine Trainingseinheit mit seinem neuen Team absolvieren können. Damit steht Stuttgart erstmals seit 2013 wieder in den Halbfinals des Cups und folgt Eintracht Frankfurt und Freiburg, die bereits am Dienstag den Einzug unter die letzten Vier bewerkstelligt hatten.

Nürnberg - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

Tor: 83. Millot 0:1.

Bemerkungen: Nürnberg mit Duah (bis 81.).

Premier League

ManUnited – Brenford 1:0

Manchester United hat den Vorsprung auf Tottenham und damit auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz ausbauen können. Die Red Devils feierten zuhause gegen Brentford einen 1:0-Minisieg. Das einzige Tor erzielte Marcus Rashford.

Rashford trifft für United. Video: streamja

Manchester United - Brentford 1:0 (1:0)

Tor: 28. Rashford 1:0.

West Ham – Newcastle 1:5

Newcastle hält sich weiterhin überzeugend in der Spitzengruppe der Premier League. Gegen das abstiegsgefährdete West Ham United feierten Fabian Schär und Co. gleich einen 5:1-Auswärtssieg. Der Schweizer Nationalverteidiger konnte sich beim siegbringenden 2:1 durch Joelinton einen Assist gutschreiben lassen.

Joelinton trifft zum Sieg auf Vorarbeit von Schär. Video: streamja

West Ham United - Newcastle United 1:5 (1:2)

Tore: 6. Wilson 0:1. 13. Joelinton 0:2. 40. Zouma 1:2. 46. Wilson 1:3. 82. Isak 1:4. 90. Joelinton 1:5.

Bemerkung: Newcastle mit Schär.

Copa del Rey

Barcelona – Real 0:4

Real Madrid steht nach einem 4:0-Sieg im Camp Nou im Final des spanischen Cups. Die Madrilenen machen gegen den FC Barcelona das 0:1 aus dem Hinspiel auf beeindruckende Art und Weise wett.

In einem intensiv geführten Clasico mit vielen Fouls ging Real Madrid in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch ein Tor von Vinicius aus dem Nichts in Führung. Kurz zuvor hatte Robert Lewandowski das 1:0 für das Heimteam auf dem Fuss gehabt. Nach dem Seitenwechsel erzielte Karim Benzema zwischen der 50. und 81. Minute einen lupenreinen Hattrick für das Team von Carlo Ancelotti, das sich damit für den Final qualifizierte und die Barça-Fans in Erstaunen versetzte.

Benzema macht den Hattrick perfekt. Video: streamja

Im Final vom 6. Mai ist Real Madrid gegen Osasuna klarer Favorit. (abu/sda)