Simon Ryfors muss gestützt vom Eis gebracht werden. Bild: keystone

Kreuzbandriss nach hartem Check: Saisonende für HCD-Topskorer Simon Ryfors

Bittere Nachrichten für den HC Davos: Topskorer Simon Ryfors hat im Spiel gegen Fribourg-Gottéron einen Kreuzbandriss sowie eine Meniskusverletzung erlitten und wird in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten können.

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Nachdem der HC Davos mit nur einem Sieg aus vier Spielen bereits enttäuschend in die neue Saison gestartet ist, kommt es nun noch dicker für den Vizemeister aus dem Bündnerland.

In der Final-Revanche gegen Fribourg-Gottéron verletzte sich Simon Ryfors schwer. Bei einem umstrittenen Check von Marcus Sörensen zog sich der Schwede einen vollständigen Kreuzbandriss sowie eine Meniskusverletzung im Knie zu und wird in dieser Saison nicht mehr für den HCD auflaufen können. Dies teilte der Klub am Donnerstagmorgen mit.

Diese Szene führte bei Ryfors zum Saisonende. Bild: mysports

Sörensen traf seinen Gegenspieler bei einem Bandencheck am rechten Bein. Ryfors konnte dieses danach nicht mehr richtig belasten und musste gestützt vom Eis gebracht werden. Sörensen wurde dafür nicht bestraft. Schiedsrichter-Experte Matthias Kehrli befand bei MySports, dass es eine unglückliche Szene war. Er habe kein strafbares Vergehen gesehen. Aus seiner Sicht war der Körper von Ryfors weit unten und der HCD-Ausländer war sich bewusst, dass sein Gegenspieler hinter ihm ist.

Ryfors erlebte einen guten Start in die neue Saison. In den ersten drei Partien hat er vier Skorerpunkte gesammelt. Der 29-Jährige steht seit der Spielzeit 2024/2025 beim Schweizer Rekordmeister unter Vertrag und gehört zu den Schlüsselspielern. In der letzten Saison war Ryfors in der Meisterschaft an 45 Treffern beteiligt. (riz)