Frischverliebt: Matthieu Bailet und Lindsey Vonn. Bild: Instagram/@linseyvonn

Lindsey Vonn liebt elf Jahre jüngeren französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet

Sportlich musste sie zuletzt einen schweren Rückschlag verkraften, privat läuft es bei Lindsey Vonn hingegen bestens. Die 41-Jährige ist frisch verliebt.

Jennifer Doemkes / t-online

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Olympiasiegerin, mehrfache Weltmeisterin und über 80 Weltcupsiege: Lindsey Vonn blickt auf eine beeindruckende Sportkarriere zurück. Nach fast sechs Jahren Auszeit hatte die US-Amerikanerin Ende 2024 ihr Comeback auf der Piste gefeiert. Bei den Olympischen Winterspielen Anfang dieses Jahres in Cortina d'Ampezzo stürzte sie jedoch so schwer, dass sie eine Rückkehr in den Skisport aktuell ungewiss ist.

Privat hat die 41-Jährige in dieser schweren Zeit jedoch eine grosse Stütze gefunden – in ihrem Kollegen Matthieu Bailet. Der 30-jährige Franzose ist selbst aktiver Weltcup-Skirennfahrer und scheint bereits seit einigen Monaten an Lindsey Vonns Seite zu sein.

«Zeit für einen Sommer-Rückblick»

Seit Mai wurden die beiden Sportler immer wieder vertraut miteinander gesichtet. Offiziell bestätigt hatten sie eine Beziehung allerdings nicht – bis jetzt. Am Mittwoch veröffentlichte Lindsey Vonn eindeutige Foto auf ihrem Instagram-Account. «Zeit für einen Sommer-Rückblick Teil 1», schrieb sie zu der Bilderreihe, die sie mehrfach zusammen mit Matthieu Bailet zeigt – unter anderem bei einem innigen Kuss im Pool.

Der Franzose reagierte prompt und schrieb samt Zwinkersmiley und Kuss-Emoji unter den Beitrag: «Ich kann es kaum erwarten, den Sommer-Rückblick Teil 2 zu sehen.» Tennisstar Caroline Wozniacki kommentierte: «Schau an, es ist Instagram-offiziell» und viele weitere Sportkollegen gratulierten den beiden zum Liebesglück.

Lindsey Vonn hatte in der Vergangenheit mehrere Beziehungen mit prominenten Männern. Von 2007 bis 2013 war sie mit dem früheren Skirennfahrer Thomas Vonn verheiratet. Anschliessend war sie rund zwei Jahre mit Golfstar Tiger Woods liiert. Später folgten Beziehungen mit NFL-Coach Kenan Smith und Eishockey-Star P.K. Subban, mit dem sie sogar verlobt war. Zuletzt war sie mehrere Jahre mit dem Schauspieler und Unternehmer Diego Osorio zusammen.

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