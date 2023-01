Nach sechs Niederlagen in Serien dürfen die ZSC Lions mal wieder ihren Fans zujubeln. Bild: keystone

Befreiungsschlag geglückt: Der ZSC ringt nach Pleitenserie Meister Zug nieder

Die ZSC Lions können einen Klub-Negativrekord gerade noch verhindern. Das Team von Trainer Marc Crawford setzt sich zuhause gegen Meister Zug mit 3:2 durch und gewinnt damit erstmals wieder nach zuvor sechs Niederlagen in Serie.

Der Auftakt in die Partie gegen den Tabellen-Neunten EVZ, der zuletzt mit zwei Siegen gegen Fribourg-Gottéron Aufwärtstendenz verraten hatte, gelang den Zürchern dank Toren von Alexandre Texier im Powerplay (5. Minute) und Juho Lammikko (8.) ideal. Die 2:0-Führung hatte allerdings keine fünf Minuten Bestand. Für den Anschlusstreffer sorgte Zugs Verteidiger Christian Djoos in Überzahl (13.). Noch vor Spielhälfte erzielte mit Tobias Geisser ein weiterer EVZ-Verteidiger den 2:2-Ausgleich.

Im Schlussdrittel verhinderte Dean Kukan mit einer starken Einzelaktion und dem 3:2 eine mögliche siebte Niederlage in Serie. Eine solche wäre für den Zürcher Klub seit Einführung der Playoffs 1985/86 in der obersten Spielklasse ein Novum gewesen. In der Saison 1994/95 hatte es für den ZSC eine negative Phase von drei Niederlagen, zwei Unentschieden - was im damaligen Modus noch möglich war - und sechs Niederlagen hintereinander gegeben.

Mit dem ersten Sieg seit dem 4. Januar schufen sich die viertklassierten Lions wieder etwas Luft im Kampf um die direkte Playoff-Teilnahme. Ein weiteres wegweisendes Spiel steht für Crawfords Team am Mittwoch an, wenn es abermals vor heimischem Publikum gegen das siebtklassierte Kloten geht.

ZSC Lions - Zug 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

11'560 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Kohlmüller (GER), Stalder/Meusy.

Tore: 6. Texier (Lammikko/Powerplaytor) 1:0. 8. Lammikko (Phil Baltisberger) 2:0. 12. Djoos (Powerplaytor) 2:1. 28. Geisser (Almquist, Simion) 2:2. 52. Kukan (Schäppi) 3:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Wallmark; Kovar.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Phil Baltisberger; Trutmann, Lehtonen; Guebey; Bodenmann, Wallmark, Denis Hollenstein; Azevedo, Texier, Riedi; Chris Baltisberger, Lammikko, Andrighetto; Sopa, Sigrist, Schäppi; Bachofner.

Zug: Genoni; Gross, Djoos; Schlumpf, Almquist; Kreis, Geisser; Stadler; Martschini, Kovar, Herzog; Simion, O'Neill, Cehlarik; Klingberg, Senteler, Allenspach; Zehnder, Leuenberger, Suri; Muggli.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Marti, Waeber (beide verletzt) und Roe (überzähliger Ausländer), Zug ohne Hansson, Hofmann (beide verletzt) und Abdelkader (überzähliger Ausländer). Zug ab 58:17 ohne Torhüter.

