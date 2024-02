Siegesserie gerissen: Davos verliert zuhause gegen Lausanne

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Nach einem torlosen ersten Drittel verschliefen die Davoser den Start ins Mitteldrittel. Das rächte sich. Der schwedische Verteidiger Lawrence Pilut brachte die Waadtländer in der 24. Minute mit seinem fünften Saisontreffer in Führung, wobei er Glück hatte, dass Landsmann Dennis Rasmussen den Puck ins eigene Tor lenkte. Mehr als der Ausgleich durch Joakim Nordström (46.) gelang dem HCD trotz guter Chancen nicht.

Das siegbringende 2:1 erzielte in der 56. Minute der Lausanner Verteidiger Lukas Frick, der zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft erfolgreich war. Somit endete auch das vierte Saisonduell dieser beiden Teams mit einem Tor Unterschied und zum dritten Mal behielt der LHC die Oberhand – je einmal fiel die Entscheidung in der Verlängerung respektive im Penaltyschiessen.

Marco Odermatt muss sich noch gedulden bis zur ersten Kristallkugel der Saison. Der Nidwaldner wird im Super-G in Kvitfjell Dritter und nimmt 81 Punkte Reserve ins letzte Rennen mit.

Die Entscheidung im Kampf um den Disziplinensieg fällt wie in der Abfahrt erst in einem Monat beim Weltcup-Finale in Saalbach, weil Vincent Kriechmayr, Odermatts letzter verbliebener Herausforderer im Super-G-Weltcup, das Rennen gewann. Der Österreicher setzte sich dank perfektem Schlussabschnitt, in welchem er Odermatt und den meisten anderen Konkurrenten mindestens drei Zehntel abnahm, vor dem Kanadier Jeffrey Read durch. Für Kriechmayr ist es der 18. Sieg im Weltcup und der neunte im Super-G. Read schaffte es zum ersten Mal auf das Podest.