Nico Hischier glänzt beim 6:3 gegen die Philadelphia Flyers als zweifacher Torschütze. Bild: keystone

Nico Hischier brilliert bei Freiluftspiel als Doppeltorschütze

Die New Jersey Devils feiern im Rahmen der NHL Stadium Series unter freiem Himmel einen wichtigen Sieg. Nico Hischier glänzt beim 6:3 gegen die Philadelphia Flyers als zweifacher Torschütze.

«Das war ein Spiel, das man nie vergessen wird», sagte Nico Hischier nach dem Spektakel, das vor 70'328 Zuschauern im Football-Stadion der New York Giants und New York Jets in East Rutherford, New Jersey, stattfand. Es war die grösste Kulisse in der Geschichte der Devils, die unweit vom Geschehen in ihrer alten Arena ihre grossen Erfolge mit den Stanley-Cup-Siegen 1995, 2000 und 2003 gefeiert haben.

Hischier liess sich in seinem ersten Freiluftspiel auch von den Minustemperaturen nicht beirren. Bereits nach nur 32 Sekunden schoss der Captain sein Team nach einem Solovorstoss in Führung. Später stellte der Walliser zu Beginn des Schlussdrittels mit seinem 18. Saisontor auf 5:2. Dazu liess sich Hischier beim 3:1 einen Assist gutschreiben und wurde vor den Augen seines im Stadion anwesenden Vaters und seiner Schwester zum besten Spieler der Partie gewählt.

Für die Devils, bei denen sich mit Timo Meier auch der andere im Einsatz gestandene Schweizer als Passgeber (zum 4:1) auszeichnen konnte, war es im Kampf um die Playoff-Plätze ein eminent wichtiger Sieg. Nun liegen sie in der Metropolitan Division nur noch fünf Punkte hinter den auf Platz 3 klassierten Philadelphia Flyers. Mit den Detroit Red Wings, die derzeit im Osten die zweite Wildcard für die Playoffs innehaben, sind sie nach Punkten gleichgezogen. (sda)