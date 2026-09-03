Das Dach der Eishalle Hirslen ist kaputt. ehc Bülach

Kaputtes Hallendach durch Hagel: EHC Bülach erhält Unterstützung vom Verband und der Stadt

Gute Neuigkeiten für den EHC Bülach. Der Eishockeyverein aus der drittklassigen MyHockey League erhält nach dem verheerenden Hagelsturm von der Stadt und dem offiziellen Eishockeyverband Unterstützung.

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«Der Verein liegt auf der Intensivstation», schlug EHC-Bülach-Präsident Tobias Plüss am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung Alarm. Durch den Hagelsturm am Freitagmorgen ging das Stadiondach der Eishalle Hirslen kaputt und dieses muss nun ersetzt werden. Für den Verein aus dem Zürcher Unterland sind das riesige finanzielle Kosten, die kaum alleine zu stemmen sind. Gemäss Plüss liegt der Schaden bei 120'000 Franken.

Die Bülacher haben bereits ein Crowdfunding eingerichtet und bereits 3000 Franken dadurch sammeln können. Nun hat der Stadtrat sich dazu entschieden, den Eishockeyverein und den Bülacher Eislaufclub BEC finanziell zu unterstützen. In einer offiziellen Mitteilung vermeldet der Stadtrat: «Die Bülacher Eissport-Vereine müssen Eiszeiten ausserhalb von Bülach mieten und sind mit erheblichen Mehrkosten konfrontiert. Um diese teilweise aufzufangen und den Trainings- und Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, hat der Stadtrat einen zweckgebundenen Rahmenkredit von 120’000 Franken gesprochen.»

Auch der nationale Eishockeyverband Swiss Ice Hockey hat am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben, dass die Spendenaktion unterstützt wird und am ersten Spieltag der MyHockey League eine Solidaritätsaktion durchgeführt wird. Der Verband lobt den EHC Bülach und den Zusammenhalt unter den Vereinen. «Es ist überwältigend zu sehen, wie gross die Hilfsbereitschaft innerhalb der Eishockeygemeinschaft bereits ist und wie die Vereine den EHC Bülach unterstützen», schreibt der Verband.

Wann die Eishalle in Bülach wieder geöffnet wird, ist noch unklar. Ebenso, ob und wann das erste Heimspiel der Saison gegen den SC Lyss stattfinden wird. (riz)