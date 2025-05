Tage Thompson jubelt mit der WM-Trophäe. Bild: www.imago-images.de

Ralph Krueger sortierte ihn einst aus – die späte Rache von US-Held Tage Thompson

Tage Thompson traf gestern Abend in das Herz der gesamten Eishockey-Schweiz, als er in der Verlängerung das US-Team zum Weltmeistertitel schoss. Einst wurde Thompson ausgerechnet von Ex-Nati-Trainer Ralph Krüger aussortiert.

Um 23.03 Uhr war der Schweizer Traum von der Goldmedaille geplatzt. Der US-Amerikaner Tage Thompson bezwang mit einem Handgelenkschuss den überragenden Leonardo Genoni und sorgte dafür, dass die USA zum ersten Mal seit 65 Jahren Weltmeister werden. Die vierte Final-Niederlage seit 2013 ist Tatsache.

Dieser Tage Thompson wurde 2016 im NHL-Draft an Position 26 von den St. Louis Blues gedraftet. 2018 wurde der Sohn vom ehemaligen NHL-Profi Brent Thompson dann zu den Buffalo Sabres getradet. Ein Jahr später übernahm dann der ehemalige Nati-Trainer Ralph Krüger die Sabres. Der Trade schien zunächst gar nicht aufzugehen für das Team aus Buffalo. Während die Blues in der darauffolgenden Saison den Stanley Cup gewannen, hatten Buffalo und insbesondere Thompson eine sehr schwierige Spielzeit.

Thompson sammelte nur 12 Punkte in 65 Einsätzen und bei einem Auswärtsspiel in Columbus kam die grosse Schockmeldung. Bei der Frau von Thompson wurde am Bein ein Krebsgeschwür entdeckt, woraufhin sie operiert werden musste.

Auch in der Saison 2019/20 fand der heute 27-Jährige nicht wirklich in die Spur und kam nur zu einem Einsatz in der besten Eishockey-Liga der Welt. Nach einer Schulterverletzung musste er fünf Monate pausieren. Als sich Thompson von der Verletzung erholte, kam es zum nächsten Rückschlag in seiner Karriere. Trainer Krüger setzte nicht mehr auf ihn und schob ihn in den sogenannten «Taxi Squad». Dieser wurde aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt und war dafür da, dass keine Partien aufgrund von zu wenig verfügbaren Spielern verschoben werden mussten. Für Infizierte oder Kontaktpersonen solcher rückte dann also ein Spieler wie Thompson aus dem «Taxi Squad» nach. Die Karriere von Tage Thompson war somit endgültig ins Stocken geraten.

Tage Thompson hatte einen schweren Start bei den Buffalo Sabres. Bild: keystone

Doch als die Sabres unter Ralph Krüger 18-mal in Serie als Verlierer vom Eis gingen, wurde der Trainer mit Schweizer Staatsangehörigkeit entlassen. Danach erhielt Thompson wieder mehr Eiszeit und beendete die Saison noch mit insgesamt 14 Skorerpunkten, wovon elf in den letzten 21 Spielen gesammelt wurden.

Der neue Cheftrainer Don Granato, welcher zuvor Assistent von Krüger war, setzte daraufhin immer stärker auf Thompson. Als Superstar Jack Eichel die Sabres unbedingt verlassen wollte und zu den Las Vegas Golden Knights getradet wurde, kam es bei Thompson zum grossen Durchbruch. Granato setzte ihn fortan als Center in der ersten Reihe ein. Der neue Trainer sagte damals: «Wenn man sieht, wie er arbeitet, weiss man, dass das Potenzial vorhanden ist. Also was können wir von unserer Seite aus tun, um ihm zu helfen?»

Nach harten Jahren gelang Thompson in der Saison 2021/22 endlich der grosse Durchbruch in der NHL. Mit 68 Punkten in 78 Einsätzen wurde der 1,96 Meter grosse US-Amerikaner Topskorer seines Teams und unterzeichnete daraufhin einen Siebenjahresvertrag im Wert von 50 Millionen US-Dollar. Seine Leistung und den neuen Kontrakt bestätigte Thomposon mit je 47 Toren und Assists in der Saison 2022/23, ligaweit erzielte der Center am sechstmeisten Treffer und nahm zum ersten Mal am NHL All-Star Game teil.

Mittlerweile ist Thompson einer der grossen Stars der NHL. Bild: keystone

Auch in der vergangenen Saison lieferte Thompson in der National Hockey League und kam auf 72 Punkte. Seinen Aufstieg zum Superstar krönte er nun mit dem Tor zum Weltmeistertitel. Nach zwei Bronzemedaillen in den Jahren 2018 und 2021 beendete die Nummer 72 die lange Durststrecke der US-Amerikaner, die letztmals 1960 Weltmeister wurden.

Im Interview mit Magenta Sport sagte Thompson nach dem gewonnenen Final: «Es war sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt habe! Was für ein Gefühl! Es ist so eine spezielle Gruppe. Ich weiss ehrlich nicht, was ich sagen soll. Es macht so viel Spass, mit diesen Jungs zu arbeiten und anzutreten. Es war eine Nacht wie aus einem Film für uns. Ich könnte nicht stolzer sein!» Ähnlich wie ein Film ist bisher auch die Karriere von Thompson und wer weiss, vielleicht schreibt er im nächsten Winter an den Olympischen Spielen oder an der Weltmeisterschaft in der Schweiz ein nächstes Kapitel.