Silberne Tränen und nüchterne Amerikaner – die Presseschau zum verlorenen WM-Final

«Nicht schon wieder! Auch im vierten Final-Anlauf will es mit Gold nicht klappen. Wieder müssen wir uns mit Silber begnügen. Trotz einer souveränen Gruppenphase, trotz eines Sturmflugs durch den Viertelfinal und Halbfinal in den Final. Es sollte wieder nicht sein, nach Schweden (2013 und 2018) und Tschechien (im letzten Jahr) steht uns dieses Mal die USA vor der Sonne. Es ist wie verhext.



Die Spieler werden jetzt unendlich enttäuscht sein, denn sie haben dieses Gold unbedingt gewollt. Hier und jetzt. Haben alles darin investiert, aber werden wieder nicht belohnt. Den überfälligen Weltmeistertitel gibt es auch in diesem Jahr nicht. Helden seid ihr trotzdem. Nach der vierten Medaille in zwölf Jahren, nach dem zweiten Silber in Folge. Und einer weiteren gigantischen WM, der einzig die verdiente Krönung fehlt. Kopf hoch!»