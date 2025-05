Ehlers und Olesen schiessen Dänemark zur Sensation gegen Kanada Bild: fxp-fr-sda-rtp

Dänemark schockt Kanada und trifft auf die Schweiz – Schweden bezwingt Tschechien

Was für eine Sensation! Dänemark schafft an der Heim-WM das Unmögliche und schlägt Topfavorit Kanada im Viertelfinal 2:1. Im Halbfinal vom Samstag (18.20 Uhr) treffen die Dänen auf die Schweiz. Den anderen Halbfinal bestreiten die USA und Schweden.

Mehr «Sport»

Die Halbfinals in Stockholm: Samstag, 14.20 Uhr: Schweden – USA

Samstag, 18.20 Uhr: Schweiz – Dänemark​

Kanada – Dänemark 1:2

Wovon Österreich am Nachmittag in Herning gegen die Schweiz im mit 0:6 verlorenen Viertelfinal meilenweit entfernt war, schaffte Stunden später Dänemark gegen den Rekordweltmeister Kanada: die faustdicke Überraschung!

«Im Eishockey hast du immer eine Chance. Die guten Mannschaften können einen schlechten Tag haben, du einen guten. Heute haben wir einen guten Tag, sehr gut gespielt. Wir wussten, dass Kanada oft den Puck haben wird. Aber die grossen Chancen hatten sie nicht. Das war, weil wir so gut gespielt haben. Im dritten Drittel haben wir uns die Chance gegeben und dann ist es passiert. Wir haben ein sehr spezielles Team, es ist eine Familie. Ich liebe es, für Dänemark zu spielen. Wir haben immer daran geglaubt, auch wenn es schwierig wird. Ich bin sehr stolz auf unser Team. Das wird lustig im Halbfinal: Ich habe mit einigen Schweizern früher gespielt und sechs Jahre dort gewohnt. Wir wissen, wie gut das Team ist und müssen wie heute unglaublich gut spielen.» Nikolaj Ehlers, Dänemark

Mit dem Publikum im Rücken traten die Dänen gegen das NHL-Ensemble voller Selbstvertrauen auf, zeigten grosse Kampfbereitschaft und erspielten sich viele guten Chancen. Trotzdem waren es die Kanadier, die in der 46. Minute durch Travis Sanheim erwartungsgemäss in Führung gehen konnten.

«Es ist einfach enttäuschend. Es war ein schwieriges Spiel, aber wir hatten spät noch die Führung. Wir brachten es einfach nicht über die Zeit. Aber sie hatten das Momentum nach dem Ausgleich. Sie haben es gut gemacht und verhindert, dass wir mehr als ein Tor geschossen haben. Dass wir die Powerplays nicht genutzt haben, hat uns am Ende das Genick gebrochen.» Sidney Crosby, Kanada

Doch dank Treffern von Nikolaj Ehlers (58.) und Nick Olesen (60.) gelang den Dänen die späte Wende und damit die erstmalige Qualifikation für einen WM-Halbfinal. Der dänische Torhüter Frederik Dichow, der in der Schlussphase einem sechsten Feldspieler Platz machte, glänzte gegen Crosby und Co. mit 39 Paraden.

Kanada - Dänemark 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Herning. - 10'500 Zuschauer. - SR Ansons/Holm (LAT/SWE), Hautamäki/Hynek (FIN/CZE).

Tore: 46. Sanheim (Crosby, Konecny) 1:0. 18. Ehlers (Lauridsen, Russell) 1:1 (ohne Torhüter). 60. (59:11) Olesen (Jensen, Russell) 1:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kanada, 5mal 2 Minuten gegen Dänemark.

Schweden – Tschechien 5:2

Die Skandinavier schalteten in Stockholm mit einem 5:2-Sieg Titelverteidiger Tschechien aus. Leo Carlsson und Lucas Raymond glänzten beim Co-Gastgeber als Doppeltorschützen.

Schweden - Tschechien 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Stockholm. - 12'530 Zuschauer. - SR MacFarlane/Schrader (USA/GER), Davis/Gustafson (USA).

Tore: 13. Carlsson (Andersson, Zibanejad/Powerplaytor) 1:0. 17. Raymond (Sandin) 2:0. 20. (19:32) Raymond (Sandin) 3:0. 24. Cervenka (Necas, Pastrnak/Powerplaytor) 3:1. Carlsson (Zibanejad, Johansson) 4:1. 49. Spacek (Vozenilek, Tichacek) 4:2. 56. Forsberg (Pettersson) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Schweden, 3mal 2 Minuten gegen Tschechien.

USA – Finnland 5:2

Wie die Schweiz zieht auch die USA an der Eishockey-WM in Dänemark und Schweden in die Halbfinals ein. Die Amerikaner schlagen Finnland im Viertelfinal 4:2.

Damit verpassten es die Finnen auch im dritten Jahr nach ihrem WM-Titel 2022 sich für das Finalwochenende mit den Medaillenspielen zu qualifizieren. Zwar lagen die mit sechs Spielern aus der Schweizer National League bestückten Suomi nach zwei Powerplaytoren 2:1 vorne, doch die USA führte mit einem Doppelschlag (35./37.) im Mitteldrittel letztlich die entscheidende Wende zum 3:2 herbei.

Die US-Boys stehen im Halbfinal. Bild: keystone

USA - Finnland 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Stockholm. - 9642 Zuschauer. - SR Campbell/Holm (CAN/SWE), Ankerstjerne/Lundgren (DEN/SWE).

Tore: 5. Garland (Cooley, Werenski/Powerplaytor) 1:0. 13. Tolvanan (Lammikko, Teravainen/Powerplaytor) 1:1. 28. Puistola (Teravainen, Lehtonen/Powerplaytor) 1:2. 35. Buium (Beniers, Werenski) 2:2. 37. Garland (Thompson, Cooley/Powerplaytor) 3:2. 46. Pinto (Smith, Gauthier) 4:2. 58. Keller (Pinto) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die USA, 4mal 2 Minuten gegen Finnland. (abu/sda)