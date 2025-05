Vinzenz Rohrer ist bei den Österreichern einer der grossen Stars – im Viertelfinal gegen die Schweiz durfte er nicht lange mittun. Bild: www.imago-images.de

So brachte ZSC-Rohrer Österreich gegen die Nati in noch grössere Schwierigkeiten

Im Viertelfinal der Eishockey-WM gerieten der Schweizer Sandro Schmid und Österreichs Vinzenz Rohrer kurz vor Ende des ersten Drittels aneinander. Infolgedessen musste der 20-jährige Österreicher unter die Dusche.

Mehr «Sport»

Die Schweiz führte in ihrem WM-Viertelfinal gegen Österreich bereits nach einer knappen Viertelstunde deutlich. Und als wäre die 0:3-Hypothek für die Österreicher nicht schon genug schlimm, kam es für den krassen Aussenseiter noch dicker. In der letzten Minute des ersten Drittels leistete sich Vinzenz Rohrer, der ansonsten in der National League bei den ZSC Lions unter Vertrag steht, einen folgenschweren Crosscheck.

Die Auseinandersetzung zwischen Rohrer und Schmid. Video: SRF

Kurz nach dem Bully gegen den Schweizer Sandro Schmid rammte Rohrer seinem Gegner den Stock ins Gesicht – zuvor hatte Schmid dem Österreicher, der zu Boden gegangen war, ebenfalls einen Cross-Check verpasst. Die Schiedsrichter sprachen aber lediglich eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Rohrer aus, Fribourg-Profi Schmid blieb ungeschoren.

Aus diesem Grund durften die Referees die potenziell strafwürdige Aktion des Schweizers am Bildschirm nicht im Nachhinein ahnden, während der Entscheid gegen Rohrer noch korrigiert werden konnte. Dies taten die Schiedsrichter nach Betrachten der Videobilder dann auch: Der 20-jährige Stürmer wurde unter die Dusche geschickt, seine Teamkollegen mussten fünf Minuten in Unterzahl spielen. Kurz vor Schluss der Strafe gelang der Schweiz dank Kevin Fiala dann gleich noch das 4:0. Rohrer-Opfer Schmid erhöhte kurz darauf auf 5:0.

Wie hättest du entschieden? Genau so wie die Schiedsrichter. Ich hätte Rohrer keine Disziplinarstrafe gegeben. Ich hätte Rohrer eine kürzere Strafe gegeben und auch Schmid bestraft. Ich hätte Rohrer gar keine Strafe gegeben und Schmid auch nicht. Ich hab mein Zebra-Outfit grad nicht dabei. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 57 Personen teilgenommen

Noch läuft der Viertelfinal der Eishockey-Weltmeisterschaft im dänischen Herning. Das Spiel zwischen der Schweiz und Österreich verfolgst du hier im Liveticker.