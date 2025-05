Johan Manzambi ist zum ersten Mal für die Nationalmannschaft aufgeboten worden. Bild: www.imago-images.de

Diese Spieler bietet Yakin für die Testspiele auf – das sagt der Nati-Trainer über Shaqiri

Für die Testspiele im Juni gegen die USA und Mexiko bietet Nationaltrainer Murat Yakin erstmals den 19-jährigen Johan Manzambi auf. Auch die «Exoten» Lucas Blondel und Stefan Gartenmann sind wieder dabei. Ebenfalls wurde bei der Pressekonferenz eine mögliche Shaqiri Rückkehr zum Thema.

Manzambi gilt schon länger als grosse Nachwuchshoffnung. Anfang 2023 stiess er von Servette zum Nachwuchs des Bundesligisten Freiburg. In dieser Saison kam der Angreifer zu ersten Einsätzen in der höchsten Liga Deutschlands, erkämpfte sich im Meisterschaftsendspurt sogar einen Stammplatz und erzielte dabei zwei Treffer. Freiburg spielt dank Platz 5 in der kommenden Saison in der Europa League.

Im März wurde Manzambi in der U21 gegen Österreich und England eingesetzt und erzielte beim 2:2 gegen die Briten einen Treffer. Nun soll er seine Offensivqualitäten erstmals auch im A-Nationalteam zeigen. Die Mannschaft von Trainer Yakin bestreitet die Hauptprobe für die WM-Qualifikation im Herbst in den USA. Am 7. Juni (22.00 Uhr Schweizer Zeit) spielt sie in Salt Lake City gegen Mexiko, am 11. Juni (2.00 Uhr Schweizer Zeit) trifft sie in Nashville auf die USA.

Im Vergleich zu den Testspielen im März kehren die Teamleader Granit Xhaka, der im Frühjahr zum dritten Mal Vater geworden ist und deshalb eine Pause eingelegt hatte, und Manuel Akanji, der im März verletzt war, ins Aufgebot zurück. Auch Nico Elvedi, Ardon Jashari, Isaac Schmidt sowie die «Exoten» Stefan Gartenmann und Lucas Blondel gehören zum 26-Mann-Kader, das die Reise in die USA antritt.

Gartenmann und Blondel gaben im März wie Schmidt ihr Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft. Sie gehören zur Abwehr, die mit elf Spielern deutlich grösser ist als bei vergangenen Zusammenzügen. Auch Silvan Widmer, der bei Mainz keine einfache Saison hatte und nur wenig Spielzeit erhielt, wurde von Yakin berücksichtigt.

Stefan Gartenmann steht wieder im Aufgebot. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Als dritter Torhüter hinter Gregor Kobel und Yvon Mvogo wurde dieses Mal Marvin Keller nominiert. Der YB-Goalie erhielt den Vorzug gegenüber Luzerns Pascal Loretz, der im März dabei war.

Die in der Schweizer Liga brillierenden Spieler Xherdan Shaqiri und Christian Fassnacht gehören nicht zum Aufgebot. Shaqiri ist zwar nach der EM 2024 aus dem Nationalteam zurückgetreten, hat in dieser Saison beim FC Basel aber mit herausragenden Leistungen überzeugt. «Wir haben seinen Rücktritt respektiert. Für mich ist die Tür für Shaqiri weiter offen», sagte Yakin, fügte aber auch hinzu, dass der «Zauberfuss» seine Rolle akzeptieren müsste. Vor seinem Rücktritt wurde Shaqiri nur noch als Joker eingesetzt.

Sehen wir Xherdan Shaqiri bald wieder im Dress der Schweizer Nationalmannschaft? Bild: keystone

Fassnacht, der im Winter zu den Young Boys zurückgekehrt ist und seither in 17 Einsätzen elf Tore geschossen hat, steht auf der Pikett-Liste. Das gilt ebenfalls für Spieler wie Eray Cömert, Edimilson Fernandes, Kevin Mbabu oder Simon Sohm.

Ruben Vargas, einer der Leistungsträger im Nationalteam, hat sich im Frühling verletzt und benötigt noch Erholungszeit. (riz/sda)