Beinahe Österreichs nächstes Drama, doch dieses Mal reicht es

Bereits im ersten Drittel brachten Damien Riat (13.) und Jonas Siegenthaler (16.) die Schweizer 2:0 in Führung, danach gerieten sie kaum mehr in Bedrängnis, beklagten sogar noch drei Pfostenschüsse. In der 52. Minute sorgte Dean Kukan mit einem abgelenkten Weitschuss für die Entscheidung. Leonardo Genoni wehrte für seinen Shutout 23 Schüsse ab.

Österreich kommt an der WM zum ersten Sieg. Das Team des Schweizer Trainers Roger Bader bezwingt in Stockholm die Slowakei 3:2 nach Penaltyschiessen.

Taulant Xhaka entschuldigt sich für Pyro und Schmähgesänge – Liga untersucht die Aussetzer

Bei der Meisterfeier vom gestrigen Sonntag auf dem Barfüsserplatz in Basel gab Taulant Xhaka gemeinsam mit Assistenztrainer Davide Callà den «Tätschmeister». Dabei liess sich der abtretende Mittelfeldspieler zu einigen Aktionen hinreissen, die der Klub nun in einer Mitteilung «scharf verurteilt». «Auch in Momenten der Ausgelassenheit haben derartige Verletzungen der Klubwerte keinen Platz», so der FC Basel.