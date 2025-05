Die Schweden schlagen Österreich knapp. Bild: keystone

Schweden entgeht der Blamage knapp + Kanada und Deutschland ohne Mühe

Mehr «Sport»

Gruppe B

Deutschland – Ungarn 6:1

In der Gruppe B mit der Schweiz liess Deutschland Ungarn wenig überraschend mit 6:1 keine Chance und startete somit optimal in das Turnier.

Dominik Kahun, tätig beim NL-Finalisten Lausanne, erzielte das erste und letzte Tor des Spiels. Der Aufsteiger Ungarn trifft morgen Mittag mit den USA auf den nächsten Brocken. Für Deutschland geht es ebenfalls morgen weiter, dann trifft das Team von Trainer Harold Kreis auf Kasachstan.

Norwegen – Kasachstan 1:2

Den Kasachen gelang heute Mittag eine kleine Überraschung. Gegen Norwegen setzten sich Kasachstan mit 2:1 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Vladimir Volkov in der 53. Minute.

Gruppe A

Schweden – Österreich 4:2

Trotz erneut guter Leistung verliert Österreich an der Eishockey-WM in Stockholm gegen den Co-Gastgeber Schweden 2:4. Die letzten drei Tore fallen innert 58 Sekunden in der Schlussphase.

Österreich steht damit auch nach dem zweiten Spiel ohne Punkt da. Am Freitag hatte das Team von Roger Bader bereits unglücklich 1:2 gegen Finnland verloren. Gegen Schweden schien ihnen der Lucky Punch in der 53. Minute zu gelingen. Marco Kasper, der Stürmer der Detroit Red Wings, schloss einen Konter nach eben überstandener Strafe der Österreicher mit seinem ersten WM-Tor ab.

Doch die NHL-Stars im Team der Schweden hatten noch eine Antwort parat. Bereits ohne Torhüter gelang Jonas Brodin 2:19 Minuten vor Schluss der Ausgleich, zwölf Sekunden später hämmerte Mika Zibanejad den Puck von der blauen Linie ins Netz und bewahrte den Titelfavoriten vor einer Blamage.

Slowenien – Kanda 0:4

Souveräner zeigte sich mit Kanada ein weiterer Titelkandidat. Ohne restlos zu überzeugen gewann der Rekordweltmeister seine Auftaktpartie gegen Slowenien 4:0. Der Sieg des kanadischen Starensembles stand nie in Frage; bereits nach 37 Minuten stand das Schlussresultat fest. Als Doppeltorschütze zeichnete sich Bo Horvat von den New York Islanders aus. Allerdings agierten die Kanadier im Abschluss noch wenig effizient. Die vier Tore resultierten aus 44 Schüssen.