Schweizer Spieler feiern den Treffer zum 2:0. Bild: keystone

Die Schweiz schlägt im «Gigantenduell» die USA und Genoni feiert einen Shutout

Die Schweiz gewinnt an der Eishockey-WM in Dänemark im dritten Gruppenspiel zum zweiten Mal. Gegen die USA gewinnt das Team von Patrick Fischer nach starker Leistung 3:0.

Bereits im ersten Drittel brachten Damien Riat (13.) und Jonas Siegenthaler (16.) die Schweizer 2:0 in Führung, danach gerieten sie kaum mehr in Bedrängnis, beklagten sogar noch drei Pfostenschüsse. In der 52. Minute sorgte Dean Kukan mit einem abgelenkten Weitschuss für die Entscheidung. Leonardo Genoni wehrte für seinen Shutout 23 Schüsse ab.

Die Amerikaner, die in ihren ersten beiden Spielen keinen Gegentreffer zugelassen hatten (5:0 gegen Dänemark, 6:0 gegen Ungarn), kamen nur zu sehr wenigen guten Torchancen, mehrheitlich in der Startphase vor dem 1:0 der Schweizer. Bei diesem Treffer machten Damien Riat und Simon Knack viel Druck auf das Tor des Schweiz-Amerikaners Joey Daccord, Riat bugsierte den Puck den in hohem Bogen über die Linie.

Drin das Ding! Die Schweiz geht 1:0 in Führung. Video: SRF

Fiala gleich stark

Das 2:0 durch Siegenthaler war ebenfalls ein verdeckt abgegebener Schuss von der blauen Linie. Kevin Fiala kam dabei zu seinem ersten Assist. Der Stürmer der Los Angeles Kings war am Sonntagabend in Herning angekommen und gab ein überzeugendes Debüt. «Ich freue mich sehr, wieder an einer WM dabei zu sein», sagte Fiala im SRF.

Siegenthaler findet die Lücke. Video: SRF

Immer wieder liess Fiala seine läuferische und technische Klasse aufblitzen, auch wenn die Abstimmung mit seinen Linienkollegen Nico Hischier und Tyler Moy noch nicht immer optimal klappte. Coach Patrick Fischer hatte den MVP der letzten WM gleich in die erste Formation befördert, trotz der kurzen Angewöhnungszeit.

Trainer Fischer und Stürmer Fiala. Bild: keystone

Erster Shutout gegen die USA seit zwölf Jahren

Ab dem zweiten Drittel hatten die Schweizer alles im Griff, auch wenn sie noch etwas auf den siegsichernden dritten Treffer warten mussten. Auch die Absenz des angeschlagenen Verteidigers Christian Marti wirkte sich nicht negativ aus. Mit dem Sieg gegen den vermeintlich stärksten Gegner nach den Tschechen im Startspiel (4:5 nach Verlängerung) haben sich die Spieler von Patrick Fischer eine klare Option auf einen der ersten beiden Plätze gesichert.

Kukan mit der Siegsicherung. Video: SRF

Gegen die USA gelang den Schweizern erst zum dritten Mal ein Shutout, den letzten gab es im Halbfinal der WM 2013 – ebenfalls mit 3:0. Im vierten Spiel trifft die Schweiz am Donnerstag auf Deutschland.

USA – Schweiz 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Herning. - 5741 Zuschauer. - SR Björk/Langin (SWE/CAN), Laguzov/Nyqvist (GER/SWE).

Tore: 13. Riat (Berni) 0:1. 16. Siegenthaler (Fiala, Moy) 0:2. 52. Kukan (Malgin) 0:3.

Strafen: je 2 mal 2 Minuten.

USA: Daccord; Skjei, Lacombe; Vlasic, Peeke; Lohrei, Kesselring; Bulum; Keller, Cooley, Thompson; Gauthier, Beniers, Smith; Garland, Pinto, Nazar; O'Connor, McCarron, Eyssimont; Howard.

Schweiz: Genoni; Kukan, Siegenthaler; Glauser, Moser; Fora, Marti; Berni; Fiala, Hischier, Moy; Meier, Malgin, Andrighetto; Knak, Jäger, Riat; Bertschy, Baechler, Schmid; Ambühl.

Bemerkungen: Schweiz ohne Aeschlimann, Egli, Jung, Rohrbach (nicht im Aufgebot), Marti (angeschlagen), Hofmann (überzählig) und Charlin (Ersatzgoalie). Pfostenschüsse: Fiala (12.), Jäger (25.), Fiala (45.). - Schüsse: USA 23 (9-9-5); Schweiz 27 (9-11-7). - Powerplay-Ausbeute: USA 0/2, Schweiz 0/2. (ram/sda)