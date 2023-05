Kevin Fiala wird am Donnerstag gegen Kasachstan erstmals für die Schweiz spielen können. Bild: KEYSTONE

Nächste NHL-Verstärkung im Anflug – Fiala kommt an die WM nach Riga

Mit Kevin Fiala verstärkt ein weiterer NHL-Spieler die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Riga. Der Stürmer hat von den Verantwortlichen der Los Angeles Kings grünes Licht für die WM-Teilnahme erhalten und wird noch an diesem Wochenende nach Riga reisen.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kevin einen weiteren hervorragenden Spieler als Verstärkung erhalten», erklärt Nati-Direktor Lars Weibel in einer Medienmitteilung. Kevin Fiala wird beim Spiel vom Dienstagabend gegen Kasachstan zum ersten Mal im Einsatz stehen. Für Mike Künzle ist dafür die WM ohne Einsatz beendet, der Stürmer des EHC Biel-Bienne muss als überzähliger Spieler vorzeitig nach Hause reisen.

Weiterhin unklar ist, ob die Schweizer Spieler der New Jersey Devils ebenfalls noch zum WM-Team stossen werden. Mit Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Torhüter Akira Schmid stünden nach dem Playoff-Aus der Devils gleich drei weitere Akteure grundsätzlich zur Verfügung, sie müssen von ihrem Klub aber die Freigabe erhalten. Zudem sind diverse medizinische Abklärungen nötig. (pre)