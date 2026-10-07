Hat Philipp Kurashev doch noch eine Zukunft in der NHL? Bild: keystone

Lausanne, Lugano oder doch in die NHL? Verwirrspiel um Philipp Kurashev

Mehr «Sport»

Eigentlich hätte Philipp Kurashev bis Ende letzter Woche einen Vertrag bei einem National-League-Team unterschreiben sollen – das berichtete zumindest die «Neue Zürcher Zeitung». Bislang gab es in den Verhandlungen mit dem Schweizer Nationalstürmer aber keinen nennenswerten Fortschritt.

Im Gegenteil: Wie der Blick berichtet, soll nun eine Rückkehr in die NHL für den 26-Jährigen wieder oberste Priorität haben. Demnach habe Kurashev, der noch in der Schweiz weilt und zuletzt beim HC Thurgau trainiert hat, seinen Agenten gewechselt. Statt von Patt Brisson wird er neu von Allain Roy – dem Agenten von Nico Hischier – vertreten. Der schweizerisch-russische Doppelbürger hofft, dass so doch noch ein Angebot aus der NHL reinflattert, zumal es in der nordamerikanischen Liga doch schon wieder einige Teams mit Verletzungssorgen gibt.

Allerdings gibt es bislang noch keine Gerüchte aus Nordamerika, wonach Kurashev nahe an einem Vertragsabschluss sei. Mit den interessierten National-League-Teams hat Kurashev bislang eigenständig verhandelt, weil sein bisheriger Agent Pat Brisson für Europa keine Lizenz besitzt. Der Nationalstürmer habe demnach nicht nur auf Lohnforderungen von mindestens 800'000 Franken pro Saison, sondern auch auf den Einbau einer Klausel bestanden, die ihm jederzeit eine Rückkehr in die NHL erlauben würde. Als Unrestricted Free Agent könnte Kurashev jederzeit bei einem NHL-Team unterschreiben, auch erst im Frühling.

Lausanne, Lugano oder doch in die KHL?

Das Interesse der National-League-Teams ist aber ungebrochen. Der «Blick» schreibt davon, dass Lausanne in der Pole-Position sei, falls sich Kurashev tatsächlich für ein Engagement in der Schweiz entscheiden sollte. Die Waadtländer haben nach dem Abgang von Théo Rochette nach Nordamerika ein Schweizer Loch im Kader zu füllen.

Aus dem Tessin heisst es hingegen, Kurashev soll sich bereits mit dem HC Lugano über einen Vertrag einig sein, falls es mit der Rückkehr in die NHL nicht klappen sollte. Bei den Tessinern absolvierte der Stürmer schon ein Gastspiel, als die NHL-Saison 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie erst verspätet begann. Damals absolvierte er 13 Spiele für Lugano und steuerte neun Assists bei.

2020 trug Kurashev schon das Trikot des HC Lugano. Bild: keystone

Laut «Blick» soll aber auch ein Wechsel in die russische KHL möglich sein. Kurashevs Vater wurde in Moskau geboren und wechselte erst gegen Ende seiner Spielerkarriere in die Schweiz. Sohn Philipp besitzt neben dem Schweizer auch den russischen Pass. Bislang sind das alles nur unbestätigte Gerüchte. Klarheit wird wohl erst in einigen Tagen oder gar Wochen herrschen. (abu)