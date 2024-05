Mit vier Neulingen und Josi zur WM nach Prag – überraschend ohne Dominik Egli

Österreich bangt um Arno Del Curtos WM-Teilnahme

Arno Del Curto ist nach Hause zurückgekehrt und entscheidet am Mittwoch, ob er zum dritten Mal nach 2022 und 2023 bei der WM mit seinem Freund Roger Bader an der Bande des österreichischen Nationalteams stehen wird.



Aus familiären Gründen ist Arno Del Curto gestern nach dem Spiel gegen Kanada in Wien (1:5) nach Hause ins bernische Lotzwil gereist. Ob er bei der WM in Prag wieder dabei sein wird, lässt er offen. «Ich entscheide am Mittwoch, ob ich zur Mannschaft zurückkehren werde.»



Arno Del Curto hat mit den Österreichern 2022 und 2023 den Klassenerhalt gesichert. Er gilt auch deshalb als Glücksbringer: Mit dem ehemaligen HCD-Kulttrainer ist Österreich «unabsteigbar».