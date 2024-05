Dank seines Tors in Spiel 6 schoss Pius Suter seine Vancouver Canucks in den NHL-Viertelfinal. Bild: keystone

Keine feste Nahrung – Pius Suter wird trotz Puck-Unfall zum Playoff-Helden

In der Nacht auf Mittwoch wurde Pius Suter in der NHL von einem Puck im Gesicht getroffen und musste genäht werden. Drei Tage später wird der 27-jährige Zürcher zum Helden der Vancouver Canucks – und für seine Härte gefeiert.

Mehr «Sport»

Immer wieder versucht er es, fünf Torschüsse verzeichnet Pius Suter im 6. Spiel der Achtelfinal-Serie seiner Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators um Captain Roman Josi, so viele wie nur ein anderer Spieler an diesem Abend. Immer wieder scheitert er jedoch, wie alle seine Mit- aber auch Gegenspieler. Dann, kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit fällt doch noch ein Tor. Suter bezwingt Nashville-Goalie Juuse Saros mit einem Schuss, den der Kommentator als herausragend bezeichnet, und schiesst die Kanadier so in die Playoff-Viertelfinals der NHL.

Damit wird Suter zum gefeierten Helden seines Teams – obwohl seine Vorbereitung alles andere als optimal verlaufen war. Im letzten Spiel vor drei Tagen flog ihm der Puck nach einem Schuss seines Mitspielers Carson Soucy nämlich ins Gesicht, woraufhin er blutend vom Eis gehen und behandelt werden musste.

Aufgrund dessen konnte Suter zuletzt vor allem Smoothies trinken und Bowls essen, wie er erzählte. «Aus einem Strohhalm zu trinken, macht es einfacher. Ausserdem kann ich etwas Fisch und Kartoffelbrei essen, aber keine Steaks», fügte der 27-Jährige an. Trainer Rick Tocchet kommentierte die letzten Tage seines Schützlings trocken: «Puck ins Gesicht, Zahnarztbesuch am Morgen, wenig Schlaf und weiches Essen. Das ist hartes Eishockey. »

Auch von seinen Mitspielern wurde Suter für seine Toughness – und die Unnachgiebigkeit – gelobt. Elias Petterson sagte nach dem Spiel: «Ich freue mich so für ihn, weil er immer hart arbeitet.» Canucks-Topskorer J. T. Miller ergänzte: «Was mir an ihm gefällt, ist, dass er seine Spielweise nicht verändert. Er geht immer wieder dorthin, wo es wehtut, obwohl er kein grosser Kerl ist und auch mal herumgeschubst wird.»

Mit dem 31-jährigen US-Amerikaner harmoniert Suter hervorragend, seit er während der Saison erstmals in einer Linie mit Miller und Brock Boeser eingesetzt wurde. Gemäss The Athletic ist dies eine der effizientesten Linien in der NHL, was unter anderem an Suters Defensivstärke liegt. Auch dank dieses Trios soll die Erfolgsgeschichte Vancouvers in den Playoffs weitergehen.

Im Viertelfinal treffen die Canucks, in der Regular Season das drittbeste Team der Western Conference, auf die Edmonton Oilers. Das ebenfalls in Kanada heimische Team um Connor McDavid und Leon Draisaitl geht gemäss der Buchmacher als klarer Favorit in die Serie, obwohl sie die Regular Season auf Platz 5 abgeschlossen haben.