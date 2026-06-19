Reto Kläy Anfang Jahr in Zug. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Der EV Zug feuert den Sportchef – ist der Präsident zu mächtig?

Der EV Zug hat einen neuen Sportchef. Reto Kläy muss gehen und wird durch den amerikanisch-schweizerischen Doppelbürger Ted Suihkonen ersetzt.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Warum muss Reto Kläy, Architekt von zwei Meistertiteln und enger Freund von Geschäftsführer Patrick Lengwiler gehen? Diese Frage wird den EV Zug nachhaltig erschüttern.

Kläy muss gehen, weil er sich gegen den Präsidenten gestellt hat. Hans-Peter Strebel duldet keinen Widerspruch, wenn es um sein Projekt OYM geht. Der Milliardär hat für sein Sportleistungszentrum OYM auch die Namensrechte am Zuger Eistempel gekauft. Die OYM-Philosophie ist Gospel. Kläy wagte es – so berichten die Gewährsleute – für weniger OYM und mehr urige Hockey-Philosophie einzutreten. Im Interesse der Mannschaft.



Wer zahlt, befiehlt. Hans-Peter Strebel im OYM. Bild: keystone

Sein Nachfolger Ted Suihkonen steht seit 2022 bei Zug unter Vertrag und hat sich als Ausbildner einen exzellenten Ruf erarbeitet. Ob einer, der bisher auf dem Eis mit den Spielern gearbeitet hat, nun auch zum Chef taugt, wird sich zeigen. Wichtig: Er ist ein treuer Anhänger der OYM-Philosophie.

Letztlich dürfe der überraschende Wechsel nicht in erster Linie eine Frage des sportlichen Erfolges oder Misserfolges sein. Sondern eines Machtkampfes, den – natürlich – der Präsident als Milliardär gewonnen hat. Aber Machtkämpfe sind bei einem Sportunternehmen, das sich in einem Erneuerungsprozess befindet, eine gefährliche Sache. Sie lenken das Personal vom der zentralen Aufgabe – dem Sport – ab.