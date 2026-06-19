Moser jubelt mit seinen Teamkollegen Girgensons (links) und Raddysh. Bild: keystone

«War überragend, an seiner Seite zu spielen» – Mosers Partner verlässt Tampa Bay

NHL-Verteidiger Darren Raddysh setzt seine Karriere in Toronto fort. Der Schweizer J.J. Moser verliert damit seinen Nebenmann in der Abwehr der Tampa Bay Lightning.

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Darren Raddysh verzinst die bisher beste Saison seiner Karriere. Der kanadische Verteidiger verlässt die Tampa Bay Lightning, für die er in der vergangenen Spielzeit 70 Skorerpunkte gesammelt hatte. Raddysh hat für acht Jahre bei den Toronto Maple Leafs unterschrieben, finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.

Raddysh sammelte in 73 Spielen 70 Punkte. Bild: keystone

Tampa Bay erhält von den Leafs einen Fünftrunden-Draftpick. Dass der Gegenwert so gering ist, erklärt sich damit, dass Raddysh am 1. Juli den Status eines Unrestricted Free Agents erhalten hätte. Nun erhalten die Lightning wenigstens noch etwas «Münz».

«Moser hat meinen Job viel einfacher gemacht»

Auswirkungen hat der Abgang für den Schweizer J.J. Moser. Er war in Florida zuletzt der Nebenmann von Raddysh und schwärmte unlängst noch davon, eine Linie mit ihm bilden zu können. «Es war überragend, an seiner Seite zu spielen», sagte Moser. Er denke, sie hätten sich ziemlich gut ergänzt. «Zu sehen, wie er sein Spiel steigern konnte, immerhin hat er den Lightning-Rekord für die meisten Verteidiger-Tore in einer Saison gebrochen, ist grossartig. Er hatte so viel Einfluss, sowohl im Powerplay als auch bei 5-gegen-5 oder im Defensivspiel.»

Das Verteidiger-Duo Raddysh/Moser wird nun also aufgelöst. Der Kanadier gab die Blumen zurück, sagte über den 26-jährigen Bieler, er sei einer der besten Defensivverteidiger der Liga: «Neben ihm zu spielen, hat meinen Job viel einfacher gemacht.»

Umbau im Gang

Die Toronto Maple Leafs bauen gerade an der Zukunft. Am Dienstag holten sie Goalie Samuel Ersson und Verteidiger Emil Andrae von den Philadelphia Flyers und am Mittwoch stellten sie Jim Hiller als neuen Trainer vor. Nächste Woche könnte das 18-jährige Stürmertalent Gavin McKenna ein Leaf werden: Er gilt als Topkandidat im Draft, in dem Toronto als erstes Team wählen darf.

J.J. Moser verteidigt bei Tampa Bay im ersten Verteidiger-Paar. Er besitzt dort einen Vertrag über acht Jahre, der ihm insgesamt 54 Millionen Dollar (aktuell rund 44 Millionen Franken) einbringt. (ram)