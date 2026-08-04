Fliegender Wechsel

Biel verpflichtet Vermin und gibt Kneubühler ab +++ Verteidiger aus der NHL für den EVZ

Die National-League-Saison nähert sich. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2026/27.

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Biel verpflichtet Vermin und gibt Kneubühler an Servette ab

Joël Vermin hat einen neuen Klub gefunden. Der beim SC Bern nicht mehr erwünschte 34-jährige Stürmer wechselt per 1. September zum Kantonsrivalen EHC Biel. Im Seeland unterschrieb der 40-fache Internationale, der auf die Erfahrung von 24 NHL-Spielen zurückblicken kann, einen für die kommende Saison gültigen Vertrag.

Gleichzeitig lassen die Bieler Johnny Kneubühler ziehen. Der noch bis Saisonende gültige Vertrag mit dem 30-jährigen Stürmer wurde aufgelöst. Kneubühler wechselt per sofort zu Genève-Servette, wo er ab der Saison 2027/28 seine Zukunft sah. (riz/sda)

Verteidiger aus der NHL für den EVZ

Der EV Zug sichert sich die Dienste des Schweden Jacob Moverare. Der 27-jährige Verteidiger wechselt von den Los Angeles Kings in die Innerschweiz, wo er gemäss Klubangabe einen Zweijahresvertrag erhält.

Moverare wurde mit Frölunda 2019 schwedischer Meister und feierte mit dem Klub zweimal den Gewinn der Champions Hockey League. 2022 debütierte er in der NHL, wo er seither für die LA Kings, von denen er 2016 in der vierten Runde gedraftet wurde, über 100 Spiele bestritt. (nih/sda)

Bild: keystone

Amerikanischer Stürmer für Lugano

Der HC Lugano verpflichtet den US-amerikanischen Stürmer Nick Shore bis Ende Oktober. Der Vertrag sieht zudem eine Option bis zum Ende der Saison 2026/27 vor.

Shore, hier noch im Dress des HC Ambri-Piotta. (Saison 22/23) Bild: keystone

Der 33-jährige Shore bestritt die letzten zwei Saisons in Schweden, davor spielte er auch für Zug und Ambri-Piotta. Mit den Zentralschweizern gewann er 2021 den Meistertitel. (cpf/sda)

Neuer Stürmer für die Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers verstärken ihr Kader mit einem Stürmer mit grosser NHL-Erfahrung. Der 30-jährige Kevin Labanc verpflichtet sich für eine Saison.

Labanc bestritt in der NHL während neun Saisons insgesamt 542 Partien. Acht Jahre war er bei den San Jose Sharks tätig, vor zwei Jahren schloss er sich für eine Spielzeit den Columbus Blue Jackets an. Zuletzt spielte er in der KHL für das chinesische Team Shanghai Dragons. Labanc ist der sechste Ausländer im Kader der Lakers, die somit ihr Kontingent für Spieler mit fremdländischem Pass komplettiert haben. (abu/sda)

Agozzino wechselt doch nicht nach Biel

Der EHC Biel gab bekannt, dass der kanadische Stürmer Andrew Agozzino nun doch nicht ins Seeland wechselt, wo er für die Bieler Anfang Juni einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet hatte. Der Entscheid zur Auflösung des Kontrakts sei aus persönlichen Gründen des 35-jährigen Spielers getroffen worden. (riz/sda)

Bild: imago images/ZUMA Wire

Verstärkung aus der NHL für den SCB

Der SC Bern verstärkt sich für die kommenden drei Saisons mit dem lettischen Nationalspieler Rodrigo Abols. Der 30-jährige Center wechselt aus der Organisation der Philadelphia Flyers in die National League.

Abols absolvierte in der vergangenen Saison 64 NHL-Spiele für Philadelphia und erzielte dabei fünf Tore und zehn Assists. Berns Sportdirektor Martin Plüss strich in der Mitteilung des Klubs auch Abols Führungsqualitäten heraus. (car/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

🇨🇭Dario Trutmann (Verteidiger, 33)

geht zum EHC Biel

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

geht zum HC Davos

🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)

geht zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 35)

kommt vom SC Bern

🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)

kommt von Kloten

🇨🇦 Colin Miller (Verteidiger, 33)

kommt von den Winnipeg Jets​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭🇨🇦 Théo Rochette (Stürmer, 24)

wechselt zu den Detroit Red Wings

🇨🇦🇨🇭 Connor Hughes (Torhüter, 29)

wechselt zum SC Bern



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklaus (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

kommt von Syracuse Crunch (AHL)

🇺🇸 Sonny Milano (Stürmer, 29)

kommt von den Washington Capitals

🇨🇭🇨🇦 Connor Hughes (Torhüter, 29)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇱🇻 Rodrigo Abols (Center, 30)

kommt von den Philadelphia Flyers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)

geht zu Färjestad (SWE)

🇨🇭Ramon Untersander (Verteidiger, 35)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)

wechselt zum EHC Biel

🇸🇪 Hardy Häman Aktell (Verteidiger, 27)

unbekannt

🇷🇺🇰🇿 Aleksandr Iakovenko (Verteidiger, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Andri Henauer (Torhüter, 24)

unbekannt

🇸🇪 Victor Ejdsell (Flügel, 30)

unbekannt

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 33)

unbekannt

🇨🇭Noah Fuss (Flügel, 24)

unbekannt

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 35)

wechselt zu Lausanne

🇸🇪 Adam Reideborn (Torhüter, 34)

unbekannt​

Gerüchte 💬

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

soll von Grand Rapids (AHL) kommen



EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom HC Davos

🇸🇪 Jacob Moverare (Verteidiger, 27)

kommt von den Los Angeles Kings



Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

🇦🇹 Vinzenz Rohrer (Stürmer, 21)

soll von den ZSC Lions kommen

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)

kommt von Lulea

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)

wechselt zu Pardubice

🇸🇪 Klas Dahlbeck (Verteidiger, 35)

wechselt zu Malmö Redhawks



Gerüchte 💬

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇦 Anthony Richard (Stürmer, 29)

kommt von den Philadelphia Flyers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)

tritt zurück

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 30)

geht nach Björklöven (SWE)

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

wechselt zu HC Ajoie

🇨🇭 Attilio Biasca (Stürmer, 23)

wechselt zu den Boston Bruins (NHL)​

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves Tampere

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)

tritt zurück

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)

kommt von Timra IK

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

kommt von Ajoie

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

unbekannt

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)

geht zu den ZSC Lions​

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)

kommt von den ZSC Lions

🇺🇸 Kevin Labanc (Stürmer, 30)

kommt von den Shanghai Dragons



Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Ajoie

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)

kommt von Helsinki IFK

🇨🇦 Nate Schnarr (Stürmer, 27)

kommt von den Kölner Haien

🇫🇮 Roby Järventie (Stürmer, 23)

kommt von den Bakersfield Condors (AHL)



Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 37)

wechselt zu Björklöven (SWE)

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Dario Truttmann (Verteidiger, 33)

kommt von den ZSC Lions

🇸🇪 Victor Söderström (Verteidiger, 25)

kommt von den Providence Bruins (AHL)

🇷🇺 Alexander Iakovenko (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)

kommt vom EHC Biel​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)

unbekannt

🇨🇭 Luis Janett (Goalie, 25)

wechselt nach Nürnberg

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 22)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Johnny Kneubühler (Stürmer, 30)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Johnny Kneubühler (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

🇱🇹🇨🇭 Simas Ignatavicius (Stürmer, 18)

wechselt zu den Florida Panthers​

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇸🇪 Olle Lycksell (Stürmer, 26)

kommt von Ottawa Senators

🇫🇮 Lassi Thomson (Verteidiger, 25)

kommt von Ottawa Senators



Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

unbekannt

🇸🇪 Einar Emanuelsson (Stürmer, 29)

wechselt zu SaiPa Lappeenranta

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt von Rapperswil

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

kommt von Rapperswil

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)

kommt von EHC Kloten

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

geht zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...