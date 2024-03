Philip Wüthrich wird auch morgen zwischen den SCB-Pfosten stehen. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

«Playoff-Heldentag» – Philip Wüthrich kehrt ins SCB-Tor zurück

SCB-Trainer Jussi Tapola hat sich in der hochheiklen Goalie-Frage entschieden: Am Mittwoch steht im Spiel der letzten SCB-Chance gegen Zug Philip Wüthrich erneut von Beginn weg im Tor.

Klaus Zaugg Folge mir

Der SCB hat im Viertelfinal gegen Zug ein Goalieproblem. Die Fangquoten sagen eigentlich alles: 84,78 Prozent für Adam Reideborn, 83,11 Prozent für Philip Wüthrich. Für die Zuger hat Leonardo Genoni 93,17 Prozent der Pucks gehalten. Es wäre eine veritable Sensation, wenn das Team mit 80-Prozent-Goalies die Mannschaft mit dem 90-Prozent-Torhüter aus dem Wettbewerb kippt.



Wer soll am Mittwoch das SCB-Tor hüten? Es ist die wichtigste Personalfrage, die SCB-Trainer Jussi Tapola seit seinem Amtsantritt im letzten Spätsommer zu entscheiden hat.

Jussi Tapola hat sich entschieden. Bild: keystone

Der Schwede Adam Reideborn oder der eigene Junior Philip Wüthrich? Das erste, zweite und dritte Spiel hat Adam Reideborn begonnen (4:3, 1:6, 1:4). Am Samstag steht in der vierten Partie zum ersten Mal von Anfang an Philip Wüthrich im Tor. Der SCB gewinnt vor allem auch dank Philip Wüthrich 3:2. Logisch also, dass er am Montag in Zug erneut die Nummer 1 ist. Aber nach dem 2:0 wird er von Jussi Tapola vom Eis geholt und durch Adam Reideborn ersetzt.

Diese Auswechslung gibt viel zu reden. Weil Philip Wüthrich an den beiden Gegentreffern absolut unschuldig ist. Weil es so gesehen keinen Grund gibt, den Goalie zu wechseln bzw. Philip Wüthrich das Vertrauen zu entziehen.

Die hochheikle Frage also: Wer steht am Mittwoch in Bern im Tor? Philip Wüthrich, weil er gefühlt einfach besser ist und mit Vertrag bis Ende der nächsten Saison der SCB-Goalie der Zukunft sein kann oder der erfahrene Adam Reideborn, der seine Zukunft hinter sich hat?

Die Entscheidung ist gefallen: Philipp Wüthrich wird am Mittwoch im Tor stehen. Das wird von verlässlichen Gewährsleuten aus dem SCB-Hockeytempel gemeldet. Es ist der einzig mögliche, es ist der richtige Entscheid.

Adam Reideborn steht möglicherweise vor einer schwierigen Zukunft in Bern. Bild: keystone

Jussi Tapola hat ja am Montagabend betont, die Auswechslung habe nichts mit der Leistung von Philip Wüthrich zu tun gehabt. Es sei eine Massnahme gewesen, die Mannschaft nach dem 0:2 aufzurütteln. Philipp Wüthrich hatte zwei unhaltbare Treffer kassiert. Adam Reideborn kam beim Stande von 0:2, liess zwei haltbare Tore zu und am Ende stand es 2:6.

Der SCB-Trainer hat auch betont, es bestehe noch immer für jeden die Chance, ein «Playoff-Held» zu werden. Das gilt nun für Philip Wüthrich noch mehr als für seine Vordermänner. Bewährt er sich am Mittwochabend unter maximaler Belastung (im Falle einer Niederlage ist die Saison für den SCB zu Ende), dann hat er im Hinblick auf nächste Saison einen grossen Schritt Richtung Nummer 1 gemacht.

Dann riskiert Adam Reideborn mit 32 im Karriere-Herbst das Dasein eines Hinterbänklers und sein Marktwert erodiert. Will er das oder prüft er die Option einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages, der noch bis Ende der nächsten Saison läuft? Das wäre kein Problem: Keine andere sportliche Führung der Liga hat so viel Erfahrung in der vorzeitigen Auflösung von Arbeitsverträgen mit ungenügendem oder unglücklichem ausländischem Personal. Auf die Frage, ob er bereit wäre, Adam Reideborn ziehen zu lassen, sagt SCB-Manager Marc Lüthi (in solchen Fällen hat er das letzte Wort) sichtlich knurrig: «Eine solche polemische Frage beantworte ich nicht.»

Diese Saison hatte Adam Reideborn noch einen klubpolitischen Vorteil: Auch weil er eine Ausländerlizenz beansprucht, war er meistens gesetzt. Sportchef Andrew Ebbett hätte sich sonst fragen müssen (oder sich die Frage gefallen lassen): Warum nur ums Himmelswillen haben wir viel Geld für einen ausländischen Goalie ausgegeben, der nicht besser ist als unser eigener Junior?

Der Junior Philip Wüthrich ist inzwischen 26 geworden und am Ende seiner Entwicklung müsste eigentlich der nächste Renato Tosio stehen. Aber nur dann, wenn er am Mittwochabend nicht versagt.