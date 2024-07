Hoped Berlin might be the best so as to to end on a high but it was disappointingly anonymous.



Final Euro 24 Currywurst rankings:

1. Dortmund

2. Hamburg

3. Frankfurt

4. Cologne

5. Gelsenkirchen

6. Munich

7. Leipzig

8. Berlin

9. D'dorf

10. Stuttgart



Euros 6.50@FootyScran pic.twitter.com/Uki5d8Vsyl