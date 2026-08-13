Thun spielt trotz Niederlage europäisch +++ Lugano verhindert Blamage auf den Färöern

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Vikungur – Thun 3:2

Hinspiel 0:3

Der FC Thun steht in einer europäischen Ligaphase. Zwar kassierten die Berner Oberländer im isländischen Reykjavik eine hart umkämpfte 2:3-Niederlage, das komfortable 3:0-Polster aus dem Hinspiel reichte dem Schweizer Meister jedoch vollauf, um sich für die Playoffs der Europa League zu qualifizieren. Damit hat das Team von Trainer Gian-Luca Privitelli sein grosses Saisonziel auf internationalem Parkett bereits erreicht: Selbst bei einem Scheitern in der nächsten Runde steht Thun im Minimum in der Ligaphase der Conference League.

Die Oberländer legten im Vikingsvöllur-Stadion einen Start nach Mass hin. Bereits in der 10. Minute nutzte Fabio Fehr einen schweren Abwehrfehler der Isländer eiskalt zur Thuner Führung aus. Die Antwort der bissigen Gastgeber liess jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer Viertelstunde glich Islands Fussballstar Gylfi Sigurdsson mit einem herrlichen Distanzschuss zum 1:1 aus. Das Spiel entwickelte sich zu einem munteren Schlagabtausch, bei dem die Abwehrreihen auf beiden Seiten Schwächen offenbarten. Brighton Labeau brachte Thun per Kopf nach einer halben Stunde zwar erneut in Front, doch Stigur Thordarson egalisierte für Vikingur postwendend zum 2:2-Pausenstand.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Nach dem Seitenwechsel drängten die heimischen Fans ihr Team nach vorne, während der FC Thun den Vorsprung aus dem Hinspiel verwaltete. In einer zunehmend zerfahrenen und ruppigen Partie mit zahlreichen gelben Karten drehten die Isländer das Spiel durch Valdimar Ingimundarson in der 55. Minute zum 3:2. Die Schlussoffensive der Isländer überstanden die Thuner dank einem starken Keeper Niklas Steffen, der kurz vor Schluss mit einer starken Parade verhinderte, dass die Thuner noch mehr hätten zittern müssen.

Auf wen der FCT in den Playoffs trifft, entscheidet sich morgen Abend. Die Partie zwischen Klaksvik und Lech Posen wurde nämlich um einen Tag verschoben, weil die Polen aufgrund des nebligen Wetters nicht rechtzeitig auf den Färöer Inseln hatten landen können. Nach dem Hinspiel liegt Posen mit 1:0 leicht im Vorteil.

Vikingur Reykjavik - Thun 3:2 (2:2)

SR Godinho (POR).

Tore: 10. Fehr 0:1. 16. Sigurdsson 1:1. 35. Labeau 1:2. 38. Thordarson 2:2. 55. Ingimundarson 3:2.

Thun: Steffen; Fehr, Bürki, Bamert, Heule (88. Bürgy); Reichmuth (79. Maier), Roth, Zoukit (79. Saiz), Matoshi; Gutbub (83. Stewart), Labeau.

Verwarnungen: 5. Sigurdsson. 42. Heule. 47. Eckroth. 47. Gutbub. 58. Ingimundarson. 61. Bamert. 65. Vatnhamar. 72. Ottesen. 84. Matoshi.

Runavik – Lugano 2:2

Hinspiel 0:2

Lugano darf weiter hoffen, im Herbst die Ligaphase der Conference League zu bestreiten. Das 2:2 im Auswärtsspiel gegen NSI Runavik reicht zum Einzug in die Playoffs.

Es war abzusehen, dass die Reise auf die Inseln im Nordatlantik beschwerlich werden würde. Doch so mühsam hätte Lugano das Duell gegen den aktuellen Leader der färöischen Liga kaum erwartet. Nach dem zweiten Gegentreffer in der 61. Minute hatten die Tessiner ihr 2:0-Polster aus dem Hinspiel plötzlich aufgebraucht, es drohte die bittere Blamage.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Dank einer Steigerung in der Schlussphase und den Kopfballtoren von Yanis Cimignani und Kevin Behrens wendete der FC Lugano das Blatt noch einmal. Zwar verpassten die Tessiner den siebten Sieg im siebten Pflichtspiel, sie stehen aber trotzdem in den Playoffs der Conference-League-Qualifikation. Dort kommt es zum Duell mit CSKA Sofia oder Maccabi Tel Aviv.

NSI Runavik - Lugano 2:2 (1:0)

SR Hennessey (IRL).

Tore: 29. Knudsen 1:0. 61. Lindh 2:0. 66. Cimignani 2:1. 79. Behrens 2:2.

Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Cimignani, Bislimi, Grgic, Pihlström (88. Moncada); Dos Santos (63. Zanotti); Steffen (88. Kendouci), Behrens.

Verwarnung: 82. Joensen.

Vaduz – Inter Turku 2:2

Hinspiel 1:2

Seine europäischen Hoffnungen begraben musste Super-League-Aufsteiger Vaduz. Gegen Inter Turku hätte Liechtensteins Cupsieger nach dem 1:2 im Hinspiel vor heimischem Publikum einen Sieg gebraucht. Nach zweimaliger Führung der Vaduzer endete die Partie jedoch 2:2.

Vaduz - Inter Turku 2:2 (1:1)

SR Glova (SVK).

Tore: 4. Simani 1:0. 13. Tuominen 1:1. 56. Dalipi 2:1. 76. Conteh 2:2.

Vaduz: Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Sawadogo (80. Cocic); Stark (84. Lang), Mack (84. Kasper), Schwizer; Cabrera (80. Djokic); Dalipi, Monsberger.

Verwarnungen: 58. Simani. 70. Berisha. (abu/sda)