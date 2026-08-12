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Klassische Fussballtrikots: Tradition statt jährlicher Neuerfindung

Theopisti Pourliotopoulou modeling for Venezia FC and shot by photographer Chris Kontos
Venezia setzte neue Trikots auch schon mit dem Model Theopisti Pourliotopoulou in Szene.Bild: venezia fc/Chris Kontos
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Warum die langweiligsten Trikots oft die besten sind

Manche Fussballtrikots sieht man und weiss sofort, welcher Verein darin spielt. Sie sind mehr als Arbeitskleidung für Fussballer: Sie sind Erkennungszeichen, Tradition und Identität.
12.08.2026, 17:2612.08.2026, 17:26
Ralf Meile
Ralf Meile

Fussballtrikots sind auch ausserhalb der Stadien angesagt. Blokecore heisst der Modetrend, der junge Menschen weit weg von Norditalien dazu bringt, im Alltag ein schickes Leibchen des sportlich mittelmässigen FC Venedig zu tragen. Der amerikanische Rapper Travis Scott trug einst auf der Tennistribüne in New York eine Trainerjacke des FC Sion.

Klubs wie der italienische Serie-A-Aufsteiger lassen ihre Spieler Saison für Saison in einem neuen Trikotdesign auflaufen. Auch die deutschen Topklubs Bayern München und Borussia Dortmund interpretieren ihre Vereinsfarben regelmässig neu, spielen mit Formen und Elementen.

Einige Heimtrikots von Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren, ganz rechts Saison 2026/27
Gelb, schwarz und ganz viele Designs: Dortmunder Heimtrikots der vergangenen Jahre.Bild: puma/watson

Dabei muss ein gutes Fussballtrikot nicht jedes Jahr komplett neu aussehen. Von welchem Klub ist dieses hier?

Celtic&#039;s Arne Engels celebrates scoring their side&#039;s second goal of the game during the Men&#039;s Scottish Cup final between Celtic and Dunfermline in Glasgow, Scotland, Saturday May 23, 20 ...
Arne Engels bejubelt einen Treffer.Bild: keystone

Natürlich von Celtic. Das grün-weiss horizontal gestreifte Trikot des Klubs aus Glasgow ist ein Klassiker, der über die Jahrzehnte für einen hohen Wiedererkennungswert sorgt. Wie der rote Brustring auf den weissen Trikots des VfB Stuttgart, wie das V beim FC Lugano.

Renato Steffen (LUG), during the Super League championship match between FC Lugano and FC Zurich, Sunday, August 9, 2026, in Lugano. (KEYSTONE / Ti-Press / Pablo Gianinazzi)
Das V ist beim FC Lugano in dieser Saison wieder etwas markanter als zuletzt.Bild: keystone

Natürlich darf sich ein Trikot verändern. Die rot-weissen Längsstreifen bei Athletic Bilbao mögen mal schmaler sein, mal breiter, aber sie sind immer da. Sie gehören zur DNA des baskischen Klubs. Schnitt, Kragen, kleine Details können sich ändern – aber nie so sehr, dass sich dadurch der Charakter des Trikots grundlegend wandelt.

Einige Heimtrikots von Athletic Bilbao in den vergangenen Jahren, ganz rechts Saison 2026/27
Athletic Bilbao läuft rot-weiss gestreift auf: Heimtrikots der vergangenen Jahre.Bild: footballkitarchive

Fussballtrikots sind mehr denn je auch Lifestyleprodukte. Dem tragen Klubs und Ausrüster Rechnung, indem sie zahlreiche Sondertrikots auf den Markt bringen. Gerade bei den Auswärts- und dritten Trikots toben sich die Vereine aus, mit neuen Farben und anderen Designs. So kombiniert der FC St.Gallen in dieser Saison beim Auswärtstrikot seine Vereinsfarbe Grün mit Schwarz – und mit Orange, um an die irischen Wurzeln des Stadtgründers Gallus zu erinnern.

Fussball: Schweiz: brack.ch Super League 2026/2027 - 2. Spieltag, 02.08.2026 - FC Vaduz vs. FC St. Gallen 1879 - Rheinpark Stadion Vaduz, Liechtenstein Joel Ruiz FC St. Gallen, 74 Vaduz Rheinpark Stad ...
Joel Ruiz im St.Galler Auswärtstrikot.Bild: www.imago-images.de

Je austauschbarer Trikots durch diese Vielfalt werden, umso wertvoller werden die klassischen Designs. Die Hoops von Celtic, der Brustring des VfB, die Längsstreifen von Milan und Inter (trotz zwischenzeitlicher Abwege) sorgen dafür, dass man nicht einmal aufs Logo schauen muss, um den Klub sofort zu erkennen.

Darum sind vermeintlich langweilige Designs manchmal die besten. Wichtig ist nicht, in welcher Saison ein Trikot getragen wurde – sondern für wen.

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