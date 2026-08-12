PSG gewinnt den UEFA Supercup Bild: keystone

Aston Villa muss sich knapp geschlagen geben: PSG sichert sich den UEFA Supercup

Der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gewinnt auch den europäischen Supercup. In Salzburg setzen sich die Franzosen gegen Aston Villa 2:1 durch.

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Paris Saint-Germain und der Europa-League-Sieger aus Birmingham verzichteten auf den Grossteil ihrer WM-Stars. Bei Aston Villa fehlte auch der Schweizer Neuzuzug Johan Manzambi nach seiner Knieverletzung.

Chwitscha Kwarazchelia brachte den PSG nach 20 Minuten in Front, der erst 17-jährige Brian Madjo glich kurz vor der Pause. Für das 2:1 sorgten Désiré Doué und Ousmane Dembélé, zwei der eingesetzten WM-Fahrer, nach einer Stunde.

Der Somalier Omar Abdulkadir Artan, Afrikas Schiedsrichter des Jahres, war ein souveräner Spielleiter. Er wäre auch für die WM aufgeboten gewesen, doch wurde ihm von den USA trotz Visum die Einreise verweigert. «Es war eine sehr schwere Zeit», sagte der Referee vor dem Match. Der UEFA war er dankbar. «Als wir diesen Anruf erhielten, war das für meine Familie und mich ein sehr glücklicher Moment», schilderte der 34-Jährige.

Omar Abdulkadir Artan hatte das Spiel im Griff. Bild: www.imago-images.de

Paris Saint-Germain bestätigt sich damit als das derzeit erfolgreichste Team Europas. Nach zwei Triumphen in der Champions League ist es nun auch der zweite Erfolg im Supercup.

Paris Saint-Germain - Aston Villa 2:1 (1:1)

Salzburg. - 27'681 Zuschauer. - SR Artan (SOM).

Tore: 20. Kwarazchelia 1:0. 45. Madjo 1:1. 60. Doué 2:1.

Bemerkungen: PSG ohne Barcola und Digne (beide nach der WM geschont), Aston Villa ohne Manzambi, Onana (beide verletzt), Martinez, Watkins und Konsa (nach der WM geschont). (riz/sda)